Tülin fallece en el hospital tras descubrir que su hija está viva

Ceylin se siente muy culpable por un error que cometió con Tülin, una compañera de universidad. Ella pensó que la ayudaba cuando la joven se quedó embarazada y tras tener a su bebé despareció sin dejar rastro, pero ahora empieza a pensar que no fue así. Cree que debería haber mantenido a su amiga al lado de su hija.

También se siente mal por no haber ido a buscarla antes y decirle a Tülin que su pequeña está viva y que fue Yekta quien buscó una familia para que la cuidase.

Ceylin decide mover cielo y tierra y al final ¡consigue encontrarla! Nada más verla, le pregunta si no tiene curiosidad por saber dónde está su hija y ella le responde que por qué va a sentirla si está muerta: “Yekta vino a la cárcel y me dijo que había muerto”, le dice. El abogado fue quien se hizo cargo de la niña y él le entregó el bebé a una familia.

La abogada Erguvan se queda sin palabras al no entender que Yekta fuese capaz de hacer eso y mucho menos ahora que va a trabajar, de nuevo, con él en su bufete de abogados.

“No puede estar muerta. Te ha mentido”, le repite varias veces a su amiga, pero Tülin empieza a encontrase mal y… ¡parece que se queda sin respiración! ¿Qué le habrá pasado?

Los médicos no pueden hacer nada por salvar su vida después de que en la ambulancia faltara un medicamento que hubiese sido clave para su supuesto ataque de alergia.

Ilgaz empieza a investigar hasta que llega a la conclusión que su muerte pudo ser provocada y que tanto Tülin como el actor que murió en el set de rodaje eran donantes de órganos. ¿Casualidad? ¿Están sus muertes relacionadas?