Así es Gael, el amigo de Damián que luchará por el amor de Elisa

Elisa Castañón y Damián Arango se reencuentran muchos años después y tienen de nuevo una oportunidad de estar juntos. Pero hay muchos impedimentos.

Primero, solucionar la situación familiar. Segundo, Damián está prometido con otra mujer. Y tercero, Gael, el amigo de Damián, ¡también siente cosas por Elisa!

El personaje interpretado por Mark Tacher será el tercero en este trío de intrigas y amor en el que no sabemos quién ganará.

¿Cómo llevarán los dos amigos estar enamorados de la misma mujer?