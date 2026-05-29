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Así es Gael, el amigo de Damián que luchará por el amor de Elisa

Descubre más sobre el hombre que volverá loca a Elisa en Abismo de pasión.

Así es Gael, el amigo de Damián que luchará por el amor de Elisa

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Elisa Castañón y Damián Arango se reencuentran muchos años después y tienen de nuevo una oportunidad de estar juntos. Pero hay muchos impedimentos.

Primero, solucionar la situación familiar. Segundo, Damián está prometido con otra mujer. Y tercero, Gael, el amigo de Damián, ¡también siente cosas por Elisa!

El personaje interpretado por Mark Tacher será el tercero en este trío de intrigas y amor en el que no sabemos quién ganará.

¿Cómo llevarán los dos amigos estar enamorados de la misma mujer?

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