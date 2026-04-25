Kadir muere en la cárcel y la policía detiene a Merdan ¡mientras Ceylin encubre pruebas que acusan a Çinar!

Kadir sigue cumpliendo condena en la cárcel por los sucios negocios en los que ha estado metido y por haber alentado la muerte de Metin y de otro agente de policía. Lo que nadie se esperaba era que, de repente, se cayese desplomado en mitad del patio de prisión. ¡Parece que se le ha parado el corazón!

Horas después, en una conversación de Çinar con sus nuevos amigos, confirman que Kadir ha muerto. El hermano de Ilgaz les pregunta directamente si ellos han tenido algo que ver en su repentina muerte en prisión. “Tiene que ver contigo”, le dice a Çinar uno de sus nuevos amigos. Como el joven se desahogó con ellos cuando los conoció, interpretaron que deseaba que el asesino de su padre desapareciese de la faz de la tierra.

Çinar no da crédito a lo que sus nuevos amigos, que forman una banda criminal, les están contando, aunque la situación empeora cuando estos le enseñan un vídeo suyo deseando la muerte de Kadir. ¿Serán capaces de culpar al hermano de Ilgaz del asesinato del mafioso?

Çinar intenta hacerles ver que no tienen forma de incriminarle, pero ellos le piden que haga memoria. “Tú compraste las pastillas que provocaron su muerte”, le asegura uno de ellos. Hace unos días, el joven fue a una farmacia, supuestamente, a por el medicamento de un hombre que ayudaban en la asociación. ¡Pero todo fue una trampa para poder incriminarlo y tenerlo amenazado!

Çinar lamenta que haya caído en su juego y no sabe cómo salir del gran problema en el que acaba de meterse.

Pero la policía tiene otro sospechoso: Merdan. Hace unos días, el hijo de Metin visitó a Kadir en la cárcel para sonsacarle dónde escondía todo el dinero que había ganado con sus negocios ilegales. El abuelo de Ilgaz amenazó al mafioso con hacerles daño a su mujer y su hija si no le decía la verdad. Al parecer, lo que Merdan quería era utilizar esa fortuna para ayudar a gente que realmente lo necesita.

Merdan localizó el lugar que le había dicho Kadir: ¡un montón de fajos de billetes se escondía detrás de la pared de una clínica veterinaria! Merdan y Osman consiguen esquivar a la policía y llevarse todo el dinero.

La tensión no acaba ahí para Merdan. ¡La policía se ha presentado a altas horas de la noche en su casa para llevárselo arrestado por ser sospechoso de asesinato de Kadir Adarli. El abuelo de Ilgaz se muestra sorprendido, pero no opone resistencia.

La investigación sigue su curso y Ceylin descubre unas imágenes en la que se puede ver a Çinar comprando los medicamentos que acabaron con la vida de Kadir y las borra para protegerlo. ¿Descubrirá Ilgaz la verdad?