Secretos de familia

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A Ilgaz le preguntan cómo desea morir y el sicario lo cumple

Ilgaz fue secuestrado para que no acusara a alguien y consigue huir antes de que muera de sed y hambre.

Ilgaz va a morir en una isla desierta

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Nova
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Yeliz, acorralada al ver que podría acabar en la cárcel por culpa de Ilgaz, contrata a un sicario para evitar que entregue el arma a la policía que demuestra que ella es una asesina. El sicario golpea por detrás a Ilgaz dejándole inconsciente y después lo traslada en un coche hasta un lugar oscuro y alejado de todo mientras Ceylin y su familia se dan cuenta de que ha desaparecido.

Ilgaz despierta y le pregunta al sicario qué quiere de él y por qué lo ha secuestrado. “¿Cómo desea morir?”, le dice ese hombre a un Ilgaz que se queda casi sin poder reaccionar acaba diciendo su última voluntad: morir de hambre y de sed en una isla desierta.

El sicario cumple su deseo y deja a Ilgaz abandonado a su suerte en una isla, maniatado y le explica que su muerte será lenta y dolorosa. “Vendré a por su cadáver y se lo daré a su familia”, le dice el sicario mientras Ilgaz solo sin poder moverse.

Ilgaz es secuestrado

Eren lidera un arriesgado plan para dar con el paradero de su amigo. Ilgaz miedntras, consciente, de que, si no hace algo, acabará muriendo de hambre y sed, consigue deshacerse de sus ataduras y se lanza al mar sin pensarlo para intentar salvarse por sí mismo pero sin saber si encontrará tierra al otro lado.

Tras largos momentos, alucinaciones y cansancio extremo…todo parecía indicar que el fiscal acabaría ahogándose en el mar cuando la policía llegaba a la isla donde fue abandonado. Sin embargo, Ceylin recibió la mejor de las noticias. ¡Ilgaz ha sido encontrado en el mar y se recupera en el hospital!

Ceylin visita a Ilgaz en el hospital

Todos acuden a visitarlo y Ceylin, entre lágrimas, se reencuentra con su marido al creer que esta vez iba a perderlo para siempre. ¡Qué bonito! Ilgaz ha salvado la vida una vez más.

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