Ceylin e Ilgaz ¡se casan por tercera vez! para recuperar a su hija

Por fin se ha demostrado que Mercan es la hija perdida de Ceylin e Ilgaz. Los fiscales intentan ganarse su confianza, pero les está resultando muy complicado ya que la niña sigue pensando que Filiz es su verdadera madre.

Los servicios sociales les dicen que es el momento de que Mercan sepa toda la verdad, pero también le aconsejan que debería ser la propia Filiz quien se lo contase, ya que la pequeña es en la única persona que confía.

Sin embargo, Filiz rompe con su palabra e intenta separar, de nuevo, a Mercan de sus padres provocando que sea Ilgaz quien finalmente le tenga que decir a su hija que Ceylin es su madre y que él es su padre.

Por primera vez parece que la pequeña rechaza a Filiz como su madre arrojando un poco de luz a la oscuridad en la que estaban viviendo Ceylin e Ilgaz, aunque todavía les queda mucho camino que recorrer para volver a ser la familia que eran.

La relación entre Ilgaz y Ceylin no ha sido precisamente un camino de rosas. Han pasado por muchos momentos complicados, pero sin duda el peor de todas fue la desaparición de su hija.

Ceylin e Ilgaz empezaron a unirse cada vez más frente al dolor y se dieron cuenta que se seguían queriendo y mucho. La niña empezó a recordar quien era y quiénes son sus verdaderos padres y ahora los fiscales se tienen que enfrentar al juicio sobre la custodia compartida de la niña.

Justo antes de entrar, Ceylin empieza a dudar. “¿Queremos que Mercan se críe en un lugar desestructurado?”, le dice al fiscal Kaya mientras él le responde sueña con volver a estar todos juntos. ¡Se han reconciliado!

Para no perder más tiempo y acelerar que la pequeña puede irse a vivir con ellos lo antes posible, deciden casarse… ¡ese mismo día!

Ilgaz llama a su amigo Eren para saber si quiere volver a ser, por tercera vez, su testigo de boda. El policía acepta y no sé el único testigo… ¡también Yekta lo será en este improvisado enlace!

Ilgaz y Ceylin se visten con sus mejores galas para volver a darse el sí quiero en una emotiva ceremonia en la que, una vez más, la pareja ha demostrado que el amor siempre acaba ganado hasta en la peor de las batallas. ¡Lo suyo sí que es amor verdadero!