Elena estalla contra Héctor y protagoniza un duro enfrentamiento con Estela
La hija mayor de Estela no acepta que su madre rehaga su vida con Héctor, se muestra muy grosera con él durante una cena familiar y termina protagonizando una tensa discusión con su progenitora.
Estela invita a cenar a Héctor y Elena, al verlo en la mansión, no puede ocultar su descontento. "Yo no pienso compartir mesa con él", le dice indignada a su madre antes de retirarse a su habitación.
Cuando Estela la sigue hasta su cuarto, la joven le pide de malas maneras que la deje sola y la madre de Elsa termina reprendiéndola por su actitud frente al padre de Horacio. "Estoy harta de tus desplantes", le asegura muy enfadada.
Sin embargo, Elena no acepta la relación de su madre con Héctor. Estela le recuerda que está en su casa y que puede invitar a quien quiera. "No puedes comportarte así de grosera", le reprocha a su primogénita.
La hermana de Elsa sabe que a su madre le ha dolido su actitud frente a Héctor porque es su novio y Estela termina confirmándole, sin ocultárselo más tiempo, que ambos son pareja y que debe respetarlo. "Ese hombre te está utilizando", le responde Elena muy seria.
Estela ya no puede más con la insolencia de su hija y le deja claro que, si no sabe comportarse, puede marcharse de la mansión.
Mientras tanto, Héctor se queda charlando con los tres hijos pequeños de Estela. Sofía le pide que convenza a su madre para que les compre un perro y el presidente municipal les propone adoptar uno. La idea entusiasma a Estela.
Poco a poco, Héctor va ganándose el cariño de los hijos de Cáceres. ¿Terminarán convirtiéndose en una gran familia?
