¿Cuál fue tu boda favorita de Ilgaz y Ceylin? Vota aquí

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Ilgaz y Ceylin se casaron hasta tres veces en Secretos de familia. Recordamos sus tres bodas.

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Ni una ni dos, Ilgaz y Ceylin se casaron tres veces en Secretos de familia. Los protagonistas de la serie estaban destinados a estar juntos desde el principio pero cuando se casaron por primera vez todavía no lo sabían.

Sus tres bodas fueron, además, muy diferentes entre sí. Cada una fue por un motivo distinto, en un entorno diferente y con unos estilismos acordes a cada ocasión.

Recordamos los tres eventos y tú decides cuál te gusta más.

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    La primera: sin conocerse y por conveniencia

    La primera vez que se casaron, Ilgaz y Ceylin eran unos completos desconocidos. Pero el caso en el que trabajaban, él como fiscal y ella como abogada, los unió para siempre. Su única opción para no tener que declarar uno en contra del otro fue acogerse a la exención de declarar del cónyuge. Así que Ilgaz propuso a Ceylin casarse para guardar silencio ¡y ella dijo que vale! Se casaron vestidos de calle, en el juzgado, deprisa y corriendo y en lugar de beso se dieron la mano. Ninguno de los dos sabía que se casarían ¡dos veces más!

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    La segunda: la más romántica, de blanco y junto al mar

    No es que fuera su boda más bonita es que fue preciosa. Los novios están guapísimos, conjuntados, radiantes y felices. Sus invitados eran todos caras conocidas y el lugar no podía ser más espectacular. En esta boda se juraron no separarse jamás. Esto no ocurrió exactamente así pero al menos tuvieron un final feliz.

  3. 3

    La tercera: por el bien de su hija

    Después de haberse divorciado de nuevo, Ilgaz y Ceylin se unieron otra vez para que su hija Mercan pudiera quedarse con ellos y vivir los tres juntos como una bonita familia. El amor que los unió siempre estuvo latente. ¡Tenían que acabar juntos!

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