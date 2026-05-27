¿Cuál fue tu boda favorita de Ilgaz y Ceylin? Vota aquí

Ni una ni dos, Ilgaz y Ceylin se casaron tres veces en Secretos de familia. Los protagonistas de la serie estaban destinados a estar juntos desde el principio pero cuando se casaron por primera vez todavía no lo sabían.

Sus tres bodas fueron, además, muy diferentes entre sí. Cada una fue por un motivo distinto, en un entorno diferente y con unos estilismos acordes a cada ocasión.

Recordamos los tres eventos y tú decides cuál te gusta más.