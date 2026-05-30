Valente se siente culpable por todo el sufrimiento que causó a Déborah

Déborah acude de nuevo a hablar con Valente y termina bebiendo demasiado mientras le recuerda todo el daño que le hicieron, hablando desde el corazón y le recuerda los momentos de amor que vivieron juntos y todo lo que ha sufrido desde entonces.

Diana le pregunta a Valente qué hacía Déborah con él y su marido se lo explica. Pero además le dice que nunca la había oído hablar así. Ahora comprende lo mucho que le lastimó. Cada recuerdo abre en Déborah la herida que le causó su padre, Fernando Pérez-Soler. Valente se siente culpable por haberla humillado, por no haber detenido a su padre cuando la echó a los perros.

Diana se defiende diciendo que sus hijas no tienen la culpa de lo que pasó hace muchos años, pero Valente, si bien no justifica los comportamientos de Déborah, si que entiende que sienta rencor. Porque él la trató muy mal cuando se dejó engañar por su padre y le entregó la prueba de paternidad de falsa. Valente creyó que el hijo que esperaba Déborah no era suyo, pero era mentira.

Déborah escucha la conversación del matrimonio desde detrás de la puerta, odiando en cada minuto a Diana y alegrándose seguro de despertar algo de lástima o compasión en el hombre al que aun ama.

Diana se enfrenta otra vez a Déborah cuando se la encuentra sentada en el despacho de Valente. Ella le dice que lamenta mucho lo que le sucedió hace años y cómo se dieron las cosas en la hacienda pero le dice que no admite su comportamiento y que si lo que quiere es ganarse a Valente no lo va a permitir. Porque está segura de que ella se alió con David para provocar el accidente de Paloma.

Diana le planta cara: sabe que en su corazón solo hay odio y rencor y no va a permitir que destruya a su familia.

Y le asegura que va a demostrarlo y que a Valente no le va a merecer ni siquiera su pena.