Mahir llega a la mansión de los Yilmaz con Canfeza y la presenta como su prometida

Mahir lleva a Canfeza a un lugar seguro para evitar que Kürşat y Selim descubran dónde se esconden. Ambos se refugian en casa de sus abuelos, Asaf y Afet, los padres de Mehmet. Allí también está retenida su madre para obligarlo a regresar y finalmente han conseguido su objetivo.

El excomisario aparece en la mansión familiar junto a la hija de Kürşat, todavía vestida de novia, y la presenta como su prometida. Todos se quedan de piedra porque la familia quiere casarlo con una joven llamada Sila, muy querida por los Yılmaz.

Mahir busca desesperadamente a su madre hasta encontrarla encerrada en una habitación, sin posibilidad de salir. El excomisario, que ha sido inhabilitado como policía, intenta tranquilizarla porque está completamente aterrorizada y muy nerviosa. "No me dejes", le suplica entre lágrimas.

Süreyya se calma al ver a Canfeza, a quien conoció el día que llegó a Denizli y con la que congenió desde el primer momento.

Después de tranquilizar a su madre, Mahir decide enfrentarse a sus abuelos. Está muy enfadado con ellos por haber encerrado a Süreyya en una habitación, aunque Asaf y Afet se justifican asegurando que tuvieron que hacerlo porque quería escapar continuamente.

El hijo de Mehmet sigue resentido con sus abuelos porque echaron a su padre de casa cuando decidió marcharse junto a Süreyya.

Sin embargo, ahora no tiene otro lugar al que ir. Su madre necesita ayuda psicológica porque todavía no ha superado la muerte de su marido y Canfeza debe esconderse de Selim y de su propio padre. "Te ayudaremos en todo. No olvides que esta también es tu casa y que tu madre recibirá los cuidados que necesita", le asegura su abuelo.

Más tarde, Afet informa al resto de la familia de que Mahir, Süreyya y Canfeza se quedarán en la mansión durante una temporada. Todos desean que el excomisario termine casándose con Sila y temen que la presencia de la amiga de Sare arruine los planes de los Yılmaz. Sin embargo, Afet intenta tranquilizarlos prometiendo que su nieto acabará dando el "sí, quiero" a la joven.

Afet visita a Canfeza en su habitación e intenta descubrir quién es realmente su padre, pero la joven no revela nada. La abuela le presta algo de ropa y una empleada la acompaña hasta el spa para que pueda relajarse y darse una ducha.

Casualmente, Mahir se encuentra allí con ella y recuerda el instante en el que la vio por primera vez en las piscinas termales. El joven no puede apartar la mirada de Canfeza y ella, muy nerviosa, le pide que se marche. El hijo de Süreyya se siente cada día más atraído por la hija de Kürşat.