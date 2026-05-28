Leyla descubre que la muerte de Civan podría haberse evitado mientras la tragedia se apodera de los Köroğlu con la muerte de Vedat y Suat

Vedat está muy enfadado con Suat al descubrir que su hijo ha intentado matar a Eren envenenándolo. "Estás loco", le dice fuera de sí y el marido de Firdevs le recuerda que le pidió que se librara de él. Sin embargo, el patriarca de los Köroğlu no esperaba que fuera a acabar con su vida.

De repente, Vedat comienza a sentirse indispuesto. Tiene problemas de corazón y el disgusto le acaba pasando factura. Necesita tomarse una pastilla para recuperarse, pero Suat hace oídos sordos y deja que su progenitor muera sin auxiliarlo. "Desde ahora yo cuidaré de esta familia y vas a estar muy orgulloso", le dice a su moribundo padre antes de recriminarle que matara a su madre.

Mientras tanto, Eren se debate entre la vida y la muerte en el hospital. Nur lo ha envenenado a petición de Suat y, pese a los esfuerzos de los médicos, nada puede hacerse para salvarle la vida.

Leyla está destrozada por lo ocurrido y se desahoga con Mali. En cierta manera se siente responsable de la muerte del joven. Sabía que Nur iba a por él y no pudo detenerla. "Estoy harta de Nur. Siempre se sale con la suya. No puedo más", dice entre lágrimas.

La joven chef está muy afectada porque Eren tenía un gran corazón, igual que Civan, y no ha podido salvarlo, al igual que ocurrió con su marido.

Mali le revela entonces un secreto que nadie conoce para que deje de sentirse culpable por la muerte de Civan. Leyla cree que no llegó a tiempo para suministrarle una medicina que le entregó Handan, pero la realidad es mucho peor: Nur asesinó a sangre fría a Neco, el único donante compatible con Civan. Quería que todos la necesitaran y que su embarazo fuera la única manera de salvar a su primogénito.

Mali le explica que, por esa razón, intentó matarla arrojándola a un pozo, aunque finalmente fue él quien acabó dentro.

Leyla se queda de piedra al descubrir que Nur acabó con la vida de su marido y Mali le pide que tenga cuidado porque la intención de su madrastra es ir a por ella también.

Por su parte, Suat cita a Nur en su yate y ambos salen a navegar en alta mar. La intención del Köroğlu es acabar con ella de un disparo. Sin embargo, antes le revela que tanto Eren como Vedat han muerto y le recuerda que ella también es una asesina tras acabar con la vida de Handan y del padre de Leyla, su primer marido.

El marido de Firdevs sabe que Nur era la esposa de Tufan y quiere descubrir qué pretende realmente con su familia. Cuando Suat saca el arma, se produce un forcejeo entre ambos y Nur consigue arrebatársela.

La mujer le dispara varias veces hasta causarle la muerte, no sin antes revelarle que Vedat mató a su padre, Sedat, y que por su culpa nunca ha tenido una vida fácil. "Quiero recuperar mi vida", le dice antes de arrojar su cuerpo por la borda.