Héctor no puede ocultar más lo que siente por Estela y le declara su amor

Héctor y Estela salen a cenar juntos y él no puede dejar de mirarla. Está completamente enamorado y eclipsado por su belleza. "No sabes lo que significa para mí estar contigo esta noche", le confiesa el presidente municipal.

Finalmente, se arma de valor y le confiesa que le encantaría que fueran pareja y no solo amigos. La madre de Elsa se emociona al escuchar sus palabras. Ella también siente lo mismo por él y llevaba tiempo esperando que el padre de Horacio diera el paso. "Mi corazón está a punto de explotar. Siento que vuelvo a ser una adolescente", dice la exmujer de Armando pletórica de felicidad antes de fundirse con él en un beso.

Ambos brindan por su felicidad y, aunque Estela no quiere empañar ese momento tan romántico, se ve obligada a contarle que Armando ha salido de prisión después de que Rafael confesara ser el autor de la muerte de Irene.

Lo que la madre de Elena desconoce es que realmente fue Armando quien acabó con la vida de su hermana y pagó una importante suma de dinero al hombre que secuestró a Ingrid para que asumiera la culpa.

Héctor se muestra muy indignado con la salida de prisión de Armando. Está convencido de que fue él quien asesinó a Irene. Para tranquilizar a Estela, le asegura que se enfrentarán juntos al empresario si es necesario y le pide que el regreso de su exmarido no suponga un impedimento para su relación.

Estela tiene claro que no va a permitir que Armando vuelva a entrometerse en su vida privada, y menos ahora que él ya no oculta su relación con Ángela.

Más tarde, Héctor acompaña a Estela a casa y ambos se funden en un apasionado beso de despedida. Los dos están muy ilusionados con su relación y, sinceramente, a nosotros también nos encanta la pareja que forman.