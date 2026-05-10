¿Y si Inci no hubiera muerto? ¿Se habrían conocido Ilgaz y Ceylin?

Ceylin le pidió a Ilgaz comenzar de cero y dejar atrás a la abogada Erguvan y al fiscal Kaya para comenzar una vida sin los peligros a los que han estado sometidos durante años.

Así la pareja,se marcha de Estambul con la pequeña Mercan y Yekta, que también pasará una temporada con ellos. Todos disfrutan de la nueva casa: un lugar de ensueño en plena naturaleza y al lado del mar.

Sin embargo, parece que el mal les persigue. La nueva casa esconde un oscuro secreto… ¡alguien fue asesinado allí y la pareja encuentra una parte del cadáver en su jardín!

“Nos han echado un mal de ojo” se lamenta Ceylin al darse cuenta de que la historia se repite y que las muertes y los crímenes les persiguen.

Muy triste, Ceylin comparte con Ilgaz que todo comenzó con el asesinato de Inci: “Hemos construido nuestras vidas alrededor de su muerte”, pero el fiscal le responde que todo ha ocurrido como debía y que eso fue, precisamente, la causa de su unión.

Entonces…volvemos atrás, al día en el que murió Inci, pero...¿y si no hubiese muerto? ¿Y si todo no hubiese ocurrido de esa manera?

En este pasado, Ilgaz y Ceylin serían acusados de haber matado a una mujer que apareció muerta en un contenedor. Ilgaz, tras haber pasado la noche con esa chica, se convertía en el principal sospechoso. Lo mismo que Ceylin tras haber amenazado a esa mujer al tratar de defender a su cliente, que estaba enfrentado con ella.

Tras protagonizar un intenso primer encuentro, ambos deciden aliarse para ganar tiempo y demostrar que ninguno de los dos es culpable. Así, el fiscal le propone a Ilgaz que deben huir hasta que todo se resuelva porque si no Ceylin podría ingresar en prisión.

Así, comienzan juntos su plan de fuga, pero antes deciden parar para reponer fuerzas en un escenario que reconocemos y que ya vivieron Ilgaz y Ceylin. Mientras cenan, empiezan a hablar de lo que hicieron la noche en la que fue asesinada la mujer.

Entre conversación y conversación, empieza las pullitas y un tonteo entre la futura pareja, aunque por el momento son solos compañeros de trabajo. ¡Lo que está claro es que en este pasado alternativo también sus caminos iban a cruzarse y que la química entre ambos era más que evidente!

En este otro pasado, Ilgaz y Ceylin se han convertido en compañeros de piso. Se refugian en casa de Iclal, que curiosamente es la casa en la que vivirán en el futuro tras marcharse de Estambul, hablan y reflexionan sobre la vida. ¡Sin pasar por el alto la química y la atracción que existe entre ambos!

Ceylin le confiesa a Ilgaz que su mayor sueño es tener una hija y que ya tiene hasta elegido el nombre. “Me gustaría que se llamase Mercan”, le cuenta la abogada e Ilgaz le responde que es un nombre muy bonito sin saber que en el futuro se convertirán en padres de Mercan.

Sin embargo, todo ha pasado cómo tenía que suceder, tal cómo le dijo Ilgaz a Ceylin cuando la abogada empezaba a tener dudas de si toda su mala suerte empezó desde la muerte de Inci. Creía que su felicidad había sido construida en torno a esa muerte que cambió sus vidas para siempre.

De repente volvemos aquel día en el que Inci perdió la vida a manos de Engin. El joven, muerto de celos, no podía soportar que la hermana de Ceylin esté con otros hombres y pierde totalmente el control: “¿Por qué no puedes enamorarte de mí?”.

Inci, sin poder creer lo que está escuchando, le responde que a lo mejor lo que pasa es que es un cobarde y que no es capaz de enfrentarse a sus miedos cuando de repente Engin... ¡golpea a la joven con un cenicero! Así vemos que Engin vuelve a matar a Inci en este pasado alternativo, es decir, que también ocurrió lo mismo en la realidad que conocimos después en la historia de Ilgaz y Ceylin.

Así queda demostrado que, aunque las cosas no hubiesen pasado cómo creíamos hasta ahora, al final hubiesen tenido el mismo fin. ¡Ceylin e Ilgaz estaban destinados a encontrarse!