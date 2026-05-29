Mahir le confiesa a Canfeza que ella es el amor de su vida en una noche mágica en Estambul

Mahir y Canfeza salen a pasear por Estambul y hablan sobre Mehmet. Ella quiere saber cómo era realmente y si fue un buen hombre. Está muy apenada porque su padre, Kürşat, lo asesinó delante de Mahir cuando solo era un niño. Sin embargo, el excomisario no quiere que ella se sienta responsable de la atrocidad que cometió su progenitor.

Canfeza le explica que, cuando se conocieron por primera vez en las piscinas termales, era su cumpleaños y acudió a la cueva para rezar y pedirle a Dios que borrara de su destino toda la sangre que había visto en sus manos durante un sueño. Su abuela le aseguró entonces que aquella visión estaba relacionada con la muerte de Mehmet a manos de Kürşat. "Dios te puso en mi destino", le confiesa la joven.

Mahir no cree en el destino, pero ella le explica por qué está tan segura de que él es el hombre de su vida. Canfeza le cuenta que, además de la sangre en las palmas de sus manos, en aquel sueño también vio cómo una estrella y una luna descendían sobre ella. El día de su boda, al verlo bajo la bandera turca que lleva esos mismos símbolos, entendió que era una señal del destino.

El hijo de Süreyya aprovecha entonces el momento para confesarle que se enamoró de ella desde el primer instante en el que la vioen las piscinas termales, una revelación que deja completamente sorprendida a Canfeza.

Mahir está tan a gusto a su lado que no quiere regresar a la mansión de sus abuelos y reconoce que su único deseo es quedarse mirándola toda la noche. "Quiero memorizar tu cara", le dice emocionado.

La hija de Kürşat lamenta haberlo conocido en unas circunstancias tan dolorosas. "Solo por esta noche seremos otras personas", le responde Mahir antes de que ambos se emocionen.

El excomisario pone música desde su móvil y el primer tema que suena se convierte automáticamente en la canción de ambos. "Cuando volvamos a escucharla, recordaremos esta noche", le asegura Mahir a la amiga de Sare.