Así termina Secretos de familia: el futuro de sus personajes

Mientras Ceylin e Ilgaz deciden emprender una nueva vida alejados de la ciudad, tras volver a un pasado alternativo en el que reflexionaron sobre lo que pudo haber sido, la abogada se da cuenta que no pueden huir de su destino y toma una importante decisión: “Volvemos a casa”.

La pareja y su hija vuelven a Estambul mientras toda la familia les recibe entre aplausos y mucha alegría. Ceylin ahora es consciente que su familia es su verdadero hogar y que el recuerdo de los que ya no están vivirá con ellos para siempre. “Todo es como deber ser”, concluye la abogada.

Ahora, han pasado dos años desde que la pareja decidió volver a Estambul para empezar una nueva vida con Mercan y ampliar su familia. Durante todo este tiempo, han tenido que decir adiós a personas importantes, han surgido nuevas parejas, nuevos proyectos y nuevos integrantes se han incorporado a esta gran familia.

Ceylin

La abogada Erguvan se ha quedado con el bufete de Yekta. El escritor cree que Ceylin es la mejor abogada para los casos más difíciles. ¡No tenemos ninguna duda!

Ceylin en Secretos de familia | Antena 3

Ilgaz

El padre de Mercan ahora es fiscal jefe. Ilgaz siempre ha defendido la ética, la justicia y lo legal así que estamos seguros de que ningún delincuente se le resistirá al fiscal Kaya.

Ilgaz en Secretos de familia | Antena 3

Eren

El mejor amigo de Ilgaz se ha convertido en inspector jefe de la comisaría y… ¡tiene pareja! Su novia también es policía y trabaja con él. ¡Qué bonito!

Eren en Secretos de familia | Antena 3

Mercan y Elif

Las hijas de Ceylin y Aylin, Mercan y Elif, van juntas a la misma clase y, además, de primas, se han convertido en las mejores amigas.

Mercan y Elif en Secretos de familia | Antena 3

Tuğçe, Iclal y Efe

El matrimonio y la fiscal siguen al pie del cañón en el juzgado para que todos los delincuentes paguen por sus delitos.

Además, han presentado una propuesta para crear una aplicación que avisa si hay agresores sexuales cerca. Ojalá nunca más ninguna mujer vuelva a ser agredida como Tuğçe.

Iclal, Efe y Tuğçe | Antena 3

Parla

La sobrina de Ceylin ha emprendido el vuelo lejos de su familia y lejos de Çinar, La joven se ha marchado a París y allí estudia Derecho Internacional.

Parla en Secretos de familia | Antena 3

Çinar

El hermano de Ilgaz por fin ha sentado la cabeza. Ha dejado atrás sus malos hábitos y está cursando el tercer año de Administración de empresas en la Universidad.

Çinar en Secretos de familia | Antena 3

Merdan

El patriarca de los Kaya, el abuelo de Ilgaz, ha fallecido. Su pérdida ha supuesto un duro golpe para su familia, pero su recuerdo sigue más vivo que nunca.

Merdan en Secretos de familia | Antena 3

Yekta

El mayor enemigo de Ceylin, que ha acabado convirtiéndose en un padre para ella, ya no es abogado y ahora se ha convertido en un reconocido escritor. Todos sus libros han convertido en series de televisión.

Yekta en Secretos de familia | Antena 3

Ilgaz, Ceylin y Mercan dejarán de ser tres. La niña ahora es hermana mayor y la pareja está a punto de ampliar la familia con un integrante más, ya que Ceylin está embarazada de su tercer hijo.

Y de camino al hospital para darle la bienvenida al nuevo miembro de la familia Erguvan-Kaya cierran el capítulo y una historia que nunca olvidaremos.