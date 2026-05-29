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El amor verdadero sobrevive al dolor en el emocionante final de Leyla: repasamos los mejores momentos del último capítulo

Tras una historia marcada por el dolor, la venganza y la pérdida, Leyla se despide dejando claro que el amor verdadero puede sobrevivir incluso a las peores tragedias. Repasamos los momentos culminantes del último capítulo.

El amor verdadero sobrevive al dolor en el emocionante final de Leyla: repasamos los mejores momentos del último capítulo

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La ambición de Nur no tiene límites. Quiere apoderarse de la fortuna de los Köroğlu a toda costa y parece que las muertes de Vedat y Suat no son suficientes para ella. Ahora también quiere acabar con Leyla.

Por eso, telefonea a Mali, que desconoce que está compinchado con la chef, y le pide que le diga a su hijastra que vaya al vertedero para hablar con ella.

Leyla ya conoce cuáles son las verdaderas intenciones de Nur y aun así se presenta allí para verla cara a cara. La joven le confiesa que, cuando era niña, no pudo enfrentarse a ella y que tampoco logró vencerla de adulta. Sin embargo, se alegra de no haberse convertido en un demonio como ella. "En el vertedero perdiste tu humanidad, tu niñez y tu instinto maternal", le dice muy seria a la que fue esposa de Tufan.

Nur pretende deshacerse de Leyla, pero su plan se tuerce

En ese momento, Nur saca un arma para dispararle, pero Mali aparece con su coche y termina atropellándola. La madre de İpek queda gravemente herida y, antes de morir, Leyla se acerca a ella y se pregunta si su padre o Civan sufrieron tanto como ella lo está haciendo ahora.

Mali queda destrozado por lo ocurrido y le pregunta si siente dolor. Nur termina falleciendo en los brazos de su marido. Al hijo de Neco le vienen entonces recuerdos de todos los momentos que vivió junto a ella y no puede olvidar el día en el que la conoció en el vertedero.

Nur pierde la vida al ser arrollada por el coche de Mali

Leyla abandona el lugar recordando las palabras que Nur le dijo cuando la dejó en el vertedero siendo una niña. "Ya veremos en qué te conviertes con una infancia como la mía", le insinuó entonces.

La chef solo quería vengar la muerte de su padre y finalmente lo ha conseguido. Sin embargo, ha pagado un precio muy alto: perder al amor de su vida. "Mi corazón te pertenecerá toda la vida. Espérame, mi amor", le dice a Civan frente a su tumba.

En ese instante, le vienen a la mente algunos de los momentos más felices que compartió con su marido en el vertedero cuando eran pequeños. Finalmente, Leyla termina leyendo un capítulo de El Principito, el libro favorito de ambos.

El final de Leyla demuestra que el odio y la venganza pueden destruirlo todo, pero también que el amor verdadero es capaz de permanecer intacto incluso después de la tragedia.

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