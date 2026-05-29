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Nova sigue líder de temáticas en mayo

Nova (1,9%) es la cadena femenina líder y con las series más vistas.

Nova (1,9%) suma otro mes como la cadena femenina líder y acapara las series temáticas más vistas

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Nova (1,9%) encadena otro mes como la cadena femenina líder, de nuevo con la mayor ventaja de la temporada sobre su inmediata competidora (+0,8 puntos) y repite también como la temática más vista en el consumo en diferido.

Vuelve a liderar también la Sobremesa (2,4%) y la Tarde (3,3%) y el Prime Time (2,2%) de lunes a viernes y, por tanto, domina su franja específica de novelas (L-V 15:00-22:45) con un 2,9%.

De hecho, vuelve a lograr las series temáticas más vistas con ‘Leyla’ (2,4% y 281.000) y ‘Cuento de una noche’ (2,4% y 274.000), su nuevo gran estreno para la franja estelar.

También se sitúan en el top 10 ‘Emanet’ (3% y 273.000), ‘Cuando seas mía’ (3,5% y 258.000), ‘Cuidado con el ángel’ (3,2% y 252.000), ‘Perdona nuestros pecados’ (2,6% y 243.000) y Marina (3,2% y 225.000), todas ellas líderes.

Además, superan a su directa competidora ‘La tormenta’ (1,6% y 148.000), ‘Vera’ (1,1% y 106.000), ‘Secretos de familia’ (1,5% y 109.000) y ‘Esposa joven’ (1,4% y 78.000).

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