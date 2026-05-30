Alejandro sale en libertad y sospecha que Déborah tuvo la culpa de su detención

Valente y Déborah vuelven a tener una conversación intensa. Déborah le dice ahora que quiere que la declaración de un hombre sirva para sacar a Alejandro de prisión, aunque ¡ella contribuyó a que esté detenido!

Valente incluso le explica que entiende que el resentimiento lleva a hacer cosas increíbles y que le hubiera gustado que las cosas hubieran sido diferentes, lo cual ella interpreta como que querría haber continuado su relación, como esposos, pero, aunque él sabe que cometió errores, ahora tiene una esposa y una familia que cuidar.

Pero a Déborah no le vale con que acepte que se equivocó. Ella piensa que todavía tiene una oportunidad de vivir su historia de amor con Valente. Sin embargo el hombre solo le ofrece ayudarle a acercarse a Gabino y ella acepta el trato pero si lo hacen juntos, como si fueran una familia.

El señor ermitaño que estuvo con Alejandro antes de su boda y durante el asesinato de Dionisio muestra una fotografía que se tomó con él ¡a la misma hora que se cometió el crimen! Es la prueba definitiva de que Alejandro estaba en otro lugar. Eso permite que ¡Alejandro sea puesto en libertad!

Ahora puede compartir casa con Victoria y pasan juntos su primera noche después de casados, ya que recordemos que lo detuvieron durante el baile de la boda.

Los que no están nada contentos son Déborah y Alito por la liberación de Alejandro. La mujer regaña al chico porque su responsabilidad era evitar que se conociera que alguien provocó el crimen para culpar a Alejandro, que es lo que teme que va a pasar ahora. Y sabe que Alejandro no parará hasta dar con la verdad.

Alito piensa que la única prueba que puede condenarlo es la bolsa con la ropa que espera que Déborah tenga bien guardada. Los dos se amenazan mutuamente, Déborah le advierte de que si da un paso en falso se va a hundir solo, pero Alito le dice que ella está tan implicada como él y que se hundirán juntos. Alito no deja de recibir malas noticias: Dionisio no le ha dejado nada en el reparto de su herencia.

Alejandro se acerca a ver a Déborah y le pregunta si es cómplice de la muerte de Dionisio Paz y de que lo encarcelaran a él. Porque no cualquiera puede llevarse las escrituras de su padre que pertenecían a Alejandro y alguien se las quitó para incriminiarlo.

Déborah se hace la víctima una vez más sobre todo con su sobrino al que ha cuidado desde pequeño. Ella lo niega todo y de hecho le dice que sospecharía de Alito. ¿La creerá Alejandro?