Tuğçe se debate entre la vida y la muerte tras investigar un peligroso caso ella sola

Tuğçe está inmersa en un nuevo caso con Firat, que ha vuelto a ciudad y a la comisaría como inspector de homicidios. Los dos salen a la calle a buscar nuevas pistas, pero la joven decide ir por su cuenta a seguir investigando. Sin embargo, se encuentra en un escenario que no esperaba en el que cuatro hombres planean abusar de una mujer mientras ella, desesperada, pide auxilio.

Tuğçe se arma de valor y saca la pistola: “¡Manos arriba!”. La joven consigue salvar a la chica que huye corriendo del lugar. Tuğçe está a punto de llamar a sus compañeros cuando uno de los hombres le sorprende por detrás golpeándole fuerte en la cabeza y dejándola inconsciente en el suelo. Después, la lanzaron al mar con el objetivo de silenciar para siempre a la joven y que no contase nunca lo que le habían hecho.

Pero por fortuna, Tuğçe consigue recuperar el conocimiento por un instante y sale a la superficie, mientras ni sus familiares ni sus amigos sospechan sobre la situación de vida o muerte en la que se encuentra la hija de Eren.

Eren y Efe están trabajando cuando su equipo les dice que han encontrado algo en el mar. ¡Se trata de una mujer! La policía les dice que, aunque esa persona que han encontrado está muy mal… ¡aún vive! Tras sacarla del mar, Eren descubre que… ¡se trata de su hija Tuğçe!

“¿Qué te han hecho, mi pequeña?”, dice Eren desconsolado y lleno de rabia al ver a su hija malherida e inconsciente mientras Efe, que recientemente ha comenzado una relación con ella, grita que llamen a una ambulancia.

Efe de derrumba en el hospital y se echa la culpa por no haber podido proteger a su novia, que es la única persona que le ha querido el mundo. El fiscal llora desconsolado mientras Parla acude a consolarlo. Muy conmocionada, le dice que su amiga no está muerta y que está convencida de que va a luchar hasta el final y que ellos tampoco pueden rendirse.

Parla por su parte está siguiendo los pasos de su tía Ceylin y está cumpliendo su sueño de convertirse en abogada. Ya empieza a llevar casos ella sola y ahora está inmersa en el divorcio de Canberk, un hombre que quiere demostrar que su mujer le es infiel para sacarle todo el dinero que le sea posible. La joven descubre que es verdad que la mujer de ese hombre le es infiel, pero él… ¡también!

Entre reunión y reunión, ambos se van acercando hasta el punto de que ese misterioso hombre se presenta en casa de Parla en mitad de la noche ante la sorpresa de la sobrina de Ceylin. “¿Habíamos quedado?”, le pregunta ella muy sorprendida mientras Canerk le da un ramo de flores y le dice que quiere ser honesto con ella desde el principio.

Parla le pregunta que cómo ha averiguado la dirección de su casa y él le responde que ella no es la única que sabe investigar. ¿Estará empezando a surgir algo entre ambos? ¿Habrá olvidado definitivamente a Çinar? Y lo más importe, ¿será de fiar este nuevo chico?