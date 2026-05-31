Me atrevo a amarte

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Ámbar no es hija de Crisanta lo que hace que ¡no sea prima de Gabino!

Déborah confiesa la verdad para que su hijo pueda estar con la chica que ama.

Gabino y Ámbar no son primos ¡ahora son novios!

Publicidad

Nova
Publicado:

Desde que Crisanta apareció de nuevo no ha reconocido a Ámbar. Sabe que Alejandro es su hijo, pero de su hija no se acuerda. Y como es un misterio por qué ocurre eso, Ámbar va a hablar con Déborah a preguntarle si es de verdad su tía, porque Crisanta sigue sin reconocerla y el padre de Gabino le dijo que Crisanta solo tuvo un embarazo no dos.

Ámbar necesita saberlo y Déborah reconoce lo que ha callado durante tanto tiempo. ¡Crisanta no es la madre de Ámbar! Su verdadera madre murió cuando le dio a luz y su padre biológico nunca lo pudo soportar y por eso no la llevó a registrar.

Crisanta se enteró al mismo tiempo que mataron a Clemente y se vio despojada de sus tierras, así que se quedó con la niña registrándola como una Sánchez Guerra. A todo el mundo le dijo que era hija suya y así la quiso. Pero Déborah prometió nunca contar nada porque quería que se sintiera parte de esa familia.

Ámbar no es hija de Crisanta

Y si ahora se decide a romper su promesa y hablar es porque sabe que su hijo biológico Gabino ama a Ámbar.

Entre los dos jóvenes siempre hubo atracción, pero su relación se truncó antes de empezar cuando se enteraron de que eran primos. Pero ahora esto lo cambia todo. ¡Ya no son familia!

Así que, aunque Ámbar está muy afectada con la noticia, Gabino le pide ser novios porque ahora tienen la oportunidad de vivir su amor.

Nova» Series» Me atrevo a amarte» Mejores momentos

Publicidad

Series

Gabino y Ámbar no son primos ¡ahora son novios!

Ámbar no es hija de Crisanta lo que hace que ¡no sea prima de Gabino!

Alejandro y Victoria viven su noche de bodas

Alejandro sale en libertad y sospecha que Déborah tuvo la culpa de su detención

Valente se siente culpable por todo el sufrimiento de Déborah

Valente se siente culpable por todo el sufrimiento que causó a Déborah

El amor verdadero sobrevive al dolor en el emocionante final de Leyla: repasamos los mejores momentos del último capítulo
Momento destacado

El amor verdadero sobrevive al dolor en el emocionante final de Leyla: repasamos los mejores momentos del último capítulo

Mahir le confiesa a Canfeza que ella es el amor de su vida en una noche mágica en Estambul
Momento destacado

Mahir le confiesa a Canfeza que ella es el amor de su vida en una noche mágica en Estambul

Elena estalla contra Héctor y protagoniza un duro enfrentamiento con su madre Estela
Momento destacado

Elena estalla contra Héctor y protagoniza un duro enfrentamiento con Estela

La hija mayor de Estela no acepta que su madre rehaga su vida con Héctor, se muestra muy grosera con él durante una cena familiar y termina protagonizando una tensa discusión con su progenitora.

Nova (1,9%) suma otro mes como la cadena femenina líder y acapara las series temáticas más vistas
Audiencias Mayo

Nova sigue líder de temáticas en mayo

Nova (1,9%) es la cadena femenina líder y con las series más vistas.

Así es Gael, el amigo de Damián que luchará por el amor de Elisa

Así es Gael, el amigo de Damián que luchará por el amor de Elisa

Mahir llega a la mansión de los Yilmaz con Canfeza y la presenta como su prometida

Mahir llega a la mansión de los Yilmaz con Canfeza y la presenta como su prometida

Leyla descubre que la muerte de Civan podría haberse evitado mientras la tragedia se apodera de los Köroğlu con la muerte de Vedat y Suat

Leyla descubre que la muerte de Civan podría haberse evitado mientras la tragedia se apodera de los Köroğlu con la muerte de Vedat y Suat

Publicidad