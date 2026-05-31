Ámbar no es hija de Crisanta lo que hace que ¡no sea prima de Gabino!

Desde que Crisanta apareció de nuevo no ha reconocido a Ámbar. Sabe que Alejandro es su hijo, pero de su hija no se acuerda. Y como es un misterio por qué ocurre eso, Ámbar va a hablar con Déborah a preguntarle si es de verdad su tía, porque Crisanta sigue sin reconocerla y el padre de Gabino le dijo que Crisanta solo tuvo un embarazo no dos.

Ámbar necesita saberlo y Déborah reconoce lo que ha callado durante tanto tiempo. ¡Crisanta no es la madre de Ámbar! Su verdadera madre murió cuando le dio a luz y su padre biológico nunca lo pudo soportar y por eso no la llevó a registrar.

Crisanta se enteró al mismo tiempo que mataron a Clemente y se vio despojada de sus tierras, así que se quedó con la niña registrándola como una Sánchez Guerra. A todo el mundo le dijo que era hija suya y así la quiso. Pero Déborah prometió nunca contar nada porque quería que se sintiera parte de esa familia.

Y si ahora se decide a romper su promesa y hablar es porque sabe que su hijo biológico Gabino ama a Ámbar.

Entre los dos jóvenes siempre hubo atracción, pero su relación se truncó antes de empezar cuando se enteraron de que eran primos. Pero ahora esto lo cambia todo. ¡Ya no son familia!

Así que, aunque Ámbar está muy afectada con la noticia, Gabino le pide ser novios porque ahora tienen la oportunidad de vivir su amor.