Déborah ordena incendiar las oficinas de Victoria y acabar con su vida

Victoria está muy emocionada de celebrar con todos sus seres queridos que el rancho el Peñón ya es una realidad y es de su propiedad.

Pero Déborah no está dispuesta a dejar que la hija de Valente disfrute de ese momento durante mucho tiempo.

Victoria ha convencido a Alejandro para que no se alíe con su tía, Efrain y Alito y construir la procesadora en sus tierras.

Pero ella está convencida de que Efrain tiene sus métodos para disuadir a las personas que nos quieren cooperar.

Victoria acaba de inaugurar oficinas en el Peñón y solo algo irreparable podría hacerle cambiar de opinión. Algo como un incendio, propone Déborah.

Alito lo anima porque piensa que un incendio es fácil de producir y de ocultar, porque la hierba seca prende muy rápido. Le podría ocurrir a cualquiera y para cuando los bomberos quieran llegar a apagarlo ya se habrán quemado las oficinas, el material y las herramientas y Victoria ya no podrá plantar.

Efrain no es la primera vez que orquesta algo así y puede hacerlo de nuevo así que llama a Prieto, un viejo conocido suyo para que haga el trabajo sucio.

Déborah se felicita a sí misma porque consiguió que Efrain Maldonado diese la orden del incendio de manera que si algo le ocurre a Victoria todos culparán a él y no a ella.

De hecho, Déborah llama a Prieto para decirle que es la socia de Efrain y que él también pidió que haga desaparecer a Victoria. ¡Aunque en realidad es decisión suya!

De pronto Diana empieza a sentir una sensación extraña como si algo malo estuviera ocurriendo.

Y cuando Alejandro va a buscar a Victoria ¡se encuentra un tremendo incendio! ¿La encontrará con vida?