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Çinar va a la cárcel y saca el lado más sentimental de Ilgaz

Ilgaz no puede evitar que juzguen a Çinar. ¿Podrá demostrar que en realidad fue víctima de una trampa?

Çinar va a la cárcel y saca el lado más sentimental de Ilgaz

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Iclal ha dado una orden para que detengan a Çinar tras descubrir que fue él quien compró las medicinas que acabaron con la vida de Kadir en la cárcel. Mientras tanto, Ceylin consigue encontrarlo gracias a la ayuda de Efe.

Ilgaz, por su parte, junto a Eren, empieza una carrera contrarreloj para encontrar al joven. Ceylin llega antes que Ilgaz al escondite de Çinar, lo recoge y lo lleva a otro lugar. Por el camino, el joven le dice a Ceylin que sabe que su hermano lo va a encontrar y que está dispuesto a entregarse, pero entonces se queda helado con las palabreas de la abogada Erguvan: “Yo le pedí ayuda a esa asociación una vez”. ¿Por qué tuvo relación con ellos?

Çinar quiere entregarse pero Yekta le dice que no, por proteger a Ceylin

Ceylin le pide a Ilgaz que escuche a Çinar como su hermano y no como fiscal. Empieza su discurso defendiendo al joven contándole que cuando se marchó de casa, una asociación le acogió para que no se quedase en la calle. Le hicieron creer que hacían obras de caridad, pero no fue así.

Ilgaz está harto. No se cree nada y no le parece bien que robase el nombre del testigo anónimo. El fiscal le pide que le diga donde está ahora, pero ella se niega a darle esa información. Ceylin le responde que Çinar está dispuesto a declarar, pero que necesita solo una noche. +

Ceylin pide a Ilgaz paciencia con Çinar

Ceylin y Yekta querían ganar tiempo porque ella tiene miedo de ser salpicada cuando comience la investigación. El abogado le dice a su socia que su nombre no aparece en las listas de la asociación por lo que la policía no podrá nunca, o al menos de momento, relacionarla con ella.

Entonces, llega el día del juicio de Çinar y el joven declara ante Ilgaz. El joven les cuenta que la asociación le tendió una trampa y que él es verdad que deseó la muerte de Kadir, pero que él no es su asesino. También, les cuenta que él robó los papeles del despacho de Ilgaz e Iclal, pero porque estaba amenazado por la asociación.

No hay pruebas que demuestren lo que dice Çinar por lo que… ¡es detenido! El joven es acusado de ser el autor intelectual de la muerte de Kadir y de robar en el despacho de un fiscal, que, además, es su hermano.

Ilgaz deja a un lado su lado profesional y abraza a su hermano que, entre lágrimas, le pide perdón por todo. ¡Menudo momento tan sobrecogedor! ¿Podrá Ilgaz demostrar que en realidad su hermano fue víctima de una trampa?

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