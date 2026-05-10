Ceylin e Ilgaz anuncian ¡un nuevo embarazo! en la boda de Tuğçe y Efe

Se celebra el juicio en el que se determinará si Çinar tiene que seguir entre rejas o puede recuperar su libertad. Ceylin decide dejarlo todo en manos de Parla o Yekta para centrarse en la búsqueda de Ilgaz, que sigue en paradero desconocido, pero la inexperiencia de su sobrina y la situación crítica de su socio, harán que sea ella la que lleve, de nuevo, el peso de su defensa.

Tras momentos de tensión e incertidumbre, Ceylin consigue lo que parecía imposible: ¡Çinar queda en libertad a la espera de juicio! El joven Kaya no puede ocultar su felicidad y le agradece a Ceylin lo que ha hecho por él mientras se pregunta por qué Ilgaz no ha acudido al juicio. ¿Descubrirá que su hermano ha sido secuestrado?

Tuğçe ha vivido recientemente uno de los episodios más duros de su vida, pero, por fin, después de mucho sufrimiento, la joven comienza una etapa llena de felicidad e ilusión junto al que considera el hombre de su vida, Efe, que le pidió matrimonio durante su estancia en el hospital.

El día de la esperada boda ha llegado y ninguno de sus seres queridos ha querido perderse el evento. A Eren se le saltan las lágrimas al ver a su pequeña vestida de novia y la lleva al lado de Efe. Sabe que juntos van a estar bien y ser muy felices, pero le da mucha pena dejar de vivir con su hija y ver cómo se hace mayor.

Los invitados de la boda se deshacen en aplausos cuando Tuğçe y Efe se dan el 'sí, quiero' y sellan su amor delante de todos con un emotivo beso. Ilgaz, Parla y Çinar acompañan a sus amigos en la mesa nupcial como testigos. No podemos más que desearles toda la felicidad de mundo. ¡Que viva el amor!

Tras momentos muy duros en los que Ilgaz casi pierde la vida ahogado en el mar, tras ser secuestrado y abandonado por un sicario en una isla desierta, Ceylin ha tomado una decisión: quiere marcharse de Estambul y empezar una nueva vida junto a su familia. La joven Erguvan le dice a Ilgaz que quiere una vida tranquila sin miedo ni asesinatos y tener una vida normal.

"¿Cuántas veces voy a tener que pensar que has muerto, Ilgaz?", le vuelve a decir Ceylin a su marido y le pide que elija el lugar en el que empezar de cero. Ilgaz acaba aceptando, pero antes de despedirse de todos van a la boda de Tuğçe y Efe. Allí, aprovechan este momento tan especial para despedirse de todos y contarles una gran noticia.

Aunque no son ellos quiénes van a contarlo, si no… ¡Mercan! “Voy a ser hermana mayor” dice la pequeña a todos sus familiares y amigos mientras unos orgulloso padres la miran llenos de emoción. ¡Qué bonito! ¡Nuevo bebé en camino que llenará de alegría a los Erguvan y a los Kaya!