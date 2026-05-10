Secretos de familia

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Ceylin e Ilgaz anuncian ¡un nuevo embarazo! en la boda de Tuğçe y Efe

Tuğçe y Efe se casan, Ceylin e Ilgaz van a ser padres de nuevo y Çinar ha sido puesto en libertad. ¡Por una vez, todo les sale bien!

Efe y Tuğçe se casan

Publicidad

Nova
Publicado:

Se celebra el juicio en el que se determinará si Çinar tiene que seguir entre rejas o puede recuperar su libertad. Ceylin decide dejarlo todo en manos de Parla o Yekta para centrarse en la búsqueda de Ilgaz, que sigue en paradero desconocido, pero la inexperiencia de su sobrina y la situación crítica de su socio, harán que sea ella la que lleve, de nuevo, el peso de su defensa.

Tras momentos de tensión e incertidumbre, Ceylin consigue lo que parecía imposible: ¡Çinar queda en libertad a la espera de juicio! El joven Kaya no puede ocultar su felicidad y le agradece a Ceylin lo que ha hecho por él mientras se pregunta por qué Ilgaz no ha acudido al juicio. ¿Descubrirá que su hermano ha sido secuestrado?

Çinar es puesto en libertad

Tuğçe ha vivido recientemente uno de los episodios más duros de su vida, pero, por fin, después de mucho sufrimiento, la joven comienza una etapa llena de felicidad e ilusión junto al que considera el hombre de su vida, Efe, que le pidió matrimonio durante su estancia en el hospital.

El día de la esperada boda ha llegado y ninguno de sus seres queridos ha querido perderse el evento. A Eren se le saltan las lágrimas al ver a su pequeña vestida de novia y la lleva al lado de Efe. Sabe que juntos van a estar bien y ser muy felices, pero le da mucha pena dejar de vivir con su hija y ver cómo se hace mayor.

Los invitados de la boda se deshacen en aplausos cuando Tuğçe y Efe se dan el 'sí, quiero' y sellan su amor delante de todos con un emotivo beso. Ilgaz, Parla y Çinar acompañan a sus amigos en la mesa nupcial como testigos. No podemos más que desearles toda la felicidad de mundo. ¡Que viva el amor!

Ceylin e Ilgaz van a ser padres de nuevo

Tras momentos muy duros en los que Ilgaz casi pierde la vida ahogado en el mar, tras ser secuestrado y abandonado por un sicario en una isla desierta, Ceylin ha tomado una decisión: quiere marcharse de Estambul y empezar una nueva vida junto a su familia. La joven Erguvan le dice a Ilgaz que quiere una vida tranquila sin miedo ni asesinatos y tener una vida normal.

"¿Cuántas veces voy a tener que pensar que has muerto, Ilgaz?", le vuelve a decir Ceylin a su marido y le pide que elija el lugar en el que empezar de cero. Ilgaz acaba aceptando, pero antes de despedirse de todos van a la boda de Tuğçe y Efe. Allí, aprovechan este momento tan especial para despedirse de todos y contarles una gran noticia.

Aunque no son ellos quiénes van a contarlo, si no… ¡Mercan! “Voy a ser hermana mayor” dice la pequeña a todos sus familiares y amigos mientras unos orgulloso padres la miran llenos de emoción. ¡Qué bonito! ¡Nuevo bebé en camino que llenará de alegría a los Erguvan y a los Kaya!

Nova» Series» Secretos de familia» Mejores momentos

Publicidad

Series

¿Y si Inci no hubiera muerto? ¿Se habrían conocido Ilgaz y Ceylin?

¿Y si Inci no hubiera muerto? ¿Se habrían conocido Ilgaz y Ceylin?

Diana se enfrenta al hombre que abusó de ella ¡que es el padre de Marisol!

Marisol descubre que ¡su padre no es Valente!

Efe y Tuğçe se casan

Ceylin e Ilgaz anuncian ¡un nuevo embarazo! en la boda de Tuğçe y Efe

Lucrecia está embarazada
Momento destacado

Alejandro quiere comprar la hacienda Pérez-Soler para Victoria

Mia interrumpe la boda de Paloma: fue su marido quien publicó su vídeo
Momento destacado

Mia interrumpe la boda de Paloma: fue su marido quien publicó su vídeo

Ilgaz va a morir en una isla desierta
Momento destacado

A Ilgaz le preguntan cómo desea morir y el sicario lo cumple

Ilgaz fue secuestrado para que no acusara a alguien y consigue huir antes de que muera de sed y hambre.

Nur mueve ficha para destruir a los Köroğlu infiltrando a Mali en la familia
Momento destacado

Nur pone en marcha su plan para destruir a los Köroğlu infiltrando a Mali en la familia

Nur convence a Mali para seducir a Dilara y descubrir el gran secreto que oculta Suat. El padre biológico de Civan logra ganarse la confianza de la hermana del empresario después de ayudarla a escapar de los paparazis y termina convirtiéndose en su chófer personal.

La carta secreta de Handan que cambiará la vida de Eren para siempre

La carta secreta de Handan que cambiará la vida de Eren para siempre

Armando acaba con la vida de Irene para impedir que destape su secreto mejor guardado

Armando acaba con la vida de Irene para impedir que destape su secreto mejor guardado

Esposa Joven regresa a Nova con una historia marcada por las tradiciones ancestrales turcas y el matrimonio

Esposa Joven regresa a Nova con una historia marcada por las tradiciones ancestrales turcas y el matrimonio

Publicidad