Jimena se casa con Óscar y Norma abandona la hacienda Elizondo tras salir a la luz su relación con Juan

Muchas cosas han pasado esta semana en Pasión de gavilanes. Las relaciones de Juan y Norma y Óscar y Jimena han dado un giro radical.

Por un lado, Norma decidió, con todo el dolor de su corazón, terminar su historia de amor con Juan para no causarle más problemas a su madre, que bastante tendría con afrontar la relación de Jimena con Óscar.

Así que sigue en la hacienda y viviendo con Fernando, aunque no quiera ni verlo.

Jimena y Óscar aprovechan la ventaja que les da la situación para formalizar su relación a pasos agigantados y deciden casarse. Sin vestidos blancos, ni ceremonias multitudinarias, se unen en matrimonio.

Esto, por supuesta, Gabriela no lo tolera, así que echa a su hija de su casa, que se instala en la modesta casa de los hermanos Reyes, y poco a poco empieza a echar en falta los lujos que tenía en la hacienda. Aunque estar junto a su amor le compensa. Además, empieza a trabajar en la panadería con Juan y disfruta de esa nueva situación.

Pero tener a Jimena en la casa en la que vivía Libia tiene sus riesgos y así pasa: encuentra un regalo que su padre Bernardo hizo a su amante, y Jimena reconoce la letra, pero no puede imaginar que en realidad sí que es la de su padre.

Gabriela, Fernando y Sara van a casa de los Reyes a buscar a Jimena y todo termina en una enorme discusión. Y no solo eso: Gabriela descubre a Norma y Juan besándose. Norma no tiene más remedio que contarle todo a su madre cuando regresan a casa.

¡A Gabriela no le sale nada bien! No es capaz de alegrarse por la felicidad de sus hijas porque no es lo que tenía pensado para ellas, para unas chicas de su nivel.

¿Cómo explicaría ante sus amistades que sus hijas están emparejadas con los que para ella son unos simples obreros?