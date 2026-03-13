Leona prepara una peligrosa trampa para desenmascarar y detener a Ramsés, pese a la desaprobación de Clara

Leona está preparada para desenmascarar a Ramsés y va a participar en un operativo para que la policía logre detenerlo. Para ello, contará con la ayuda de Flor y de varias jóvenes agentes que se harán pasar por modelos.

La familia de Flor está muy preocupada por ella y teme que algo malo pueda ocurrir. Ramsés es un hombre muy peligroso y sus hombres siempre van armados, por lo que todos deberán actuar con mucho cuidado para que sus vidas no corran peligro.

Clara, la madre de David, no puede ocultar su malestar y le recrimina a Leona que haya involucrado a su nieta en una operación tan arriesgada. "Con tu venganza estás cavando la tumba de los míos", le dice muy enfadada a la mujer de Gael.

David defiende a Leona de las acusaciones de su madre, pero Clara cree saber el verdadero motivo: "Mi hijo sigue enamorado de Marena y él no entiende que está muerta", espeta con dureza.

Leona intenta hacerle ver que todo lo que están haciendo es para que las mujeres puedan recuperar su seguridad y su tranquilidad. "Voy a luchar por darle a mi hija un mundo mejor", afirma Flor con determinación.

David apoya la decisión de Leona, aunque no puede evitar sentirse muy preocupado por ella. No se perdonaría que algo malo le sucediera y le pide que sea prudente. "Eres la mujer de mi vida y te voy a proteger aunque me lleve a la muerte", le confiesa antes de intentar besarla. Pero Leona le recuerda que es una mujer casada y que él ha iniciado una relación con Camila.

Tras esta conversación, Leona se reúne clandestinamente con el grupo de agentes que la ayudarán a detener a Ramsés. Allí también están David, Apolo y Flor junto a sus compañeras.

Todos ultiman los detalles del operativo y Leona les explica que llevará una cámara oculta para registrar todo lo que ocurra dentro de la casa donde Ramsés llevará a cabo su negocio de trata de mujeres. Ramos les dará a las chicas unas pastillas inofensivas para hacer creer al villano que han sido drogadas. "Ramsés ya va a caer", afirma Leona emocionada. ¿Logrará ver al patriarca Torrenegro entre rejas?