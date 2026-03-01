Momento destacado
Rosario despierta en el hospital sin recordar que su marido ha muerto
Rosario se despierta en el hospital sin saber qué hace allí. No recuerda que resultó gravemente herida ni que su esposo falleció tras disparar contra Franco. Panchita opta por ocultarle la verdad para no poner en riesgo su recuperación.
Rosario se despierta en el hospital, desorientada y sin saber qué hace allí. Panchita no se ha separado de su lado y se le rompe el corazón al verla en ese estado. La cantante no recuerda que su marido la hirió de gravedad cuando ella intentaba impedir que matara a Franco de un disparo.
Rosario se extraña al no ver a su esposo junto a ella y le pregunta a Panchita dónde está. Pero su amiga no le revela que ha fallecido. No quiere angustiarla ahora que todavá sigue convaleciente, aunque está fuera de peligro. "Lo único importante es que te recuperes y descanses", le asegura con ternura.
