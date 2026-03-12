Me atrevo a amarte

Así es Déborah, la villana de Me atrevo a amarte

Déborah es la tía de Alejandro, el protagonista de Me atrevo a amarte, y solo quiere vengarse de Valente Pérez-Soler, el hombre con el que tuvo un hijo que falleció. O eso cree.

La actriz mexicana Marlene Favela interpreta a Déborah, la tía de Alejandro y la villana de esta historia. Este personaje no dejará indiferente a nadie y no nos aburriremos con ella.

Es una mujer fuerte, elegante y manipuladora, pero con una historia trágica y profundamente emocional. Después de perder a su hermana Crisanta, la madre de Alejandro, y el supuesto fallecimiento de su hijo recién nacido, su vida se llena de resentimiento y deseos de venganza.

Déborah culpa a Valente y a toda su familia por sus tragedias, y regresa al pueblo con un plan minucioso para destruirlos desde dentro.

Hace 25 años, Valente fue obligado a soltar los perros para atrapar a Alejandro, acusado falsamente de robo. Y durante esa persecución, Crisanta murió en el río, y su hermana Déborah dio a luz al hijo de Valente, pero el capataz cambió al bebé por su propio hijo fallecido. Déborah promete vengarse y ha vuelto para ello.

