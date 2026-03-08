Momento destacado
Rosario afronta la vida con optimismo y desea volver a abrir las puertas del bar Alcalá
Rosario está triste por la muerte de su marido Armando, pero sabe que la vida continúa y decide volver a abrir el bar Alcalá.
Rosario continúa hospitalizada tras recibir un disparo de su marido, Armando, cuando intentó proteger a Franco con su propia vida. La cantante permanece bajo observación médica, pero ya fuera de peligro, mientras trata de asimilar lo ocurrido. A pesar de todo, no puede dejar de pensar en su esposo y en los momentos que vivieron juntos, tanto los felices como los más tensos.
Rosario le pregunta a su amiga Pepa si el bar Alcalá, propiedad de Armando, sigue cerrado. Pepa le confirma que sí, ya que todos siguen de luto por lo sucedido. Sin embargo, la cantante se muestra optimista y le pide que, con la ayuda de Panchita, vuelvan a abrir las puertas cuanto antes.
Convencida de que la vida debe seguir adelante, Rosario anima a su amiga con una frase clara: "El show debe continuar".
