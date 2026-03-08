Gabriela se siente culpable por la muerte de Libia y se desahoga con Juan

Gabriela ya no puede más. Lleva demasiado tiempo perdida en la selva pantanosa y está agotada y hambrienta. Fernando ha huido al saber que Juan está intentando salir por el mismo camino por el que llegaron.

La madre de Sarita está tan débil que acaba quedándose dormida y sueña con Libia, la hermana de los Reyes. Desde su muerte, no ha podido olvidarla. En el fondo, se siente responsable de lo que le ocurrió. La joven se arrojó desde un puente cuando descubrió que su pareja, el marido de Gabriela, Bernardo, había muerto tras sufrir un accidente a caballo y no fue recibida con los brazos abiertos por la familia de los Elizondo.

Cuando despierta, la madre de Norma habla con Juan sobre Libia. "Pienso en ella todos los días", le confiesa al hermano de Franco. Ella quiere disculparse con él y dejar atrás los resentimientos y las amarguras del pasado.

Sin embargo, Juan prefiere no remover lo ocurrido. "El pasado es mejor dejarlo atrás", afirma con seriedad.

Gabriela teme no salir con vida de la selva y quiere que su yerno sepa que nunca quiso hacer daño a Libia. Juan le asegura que no le guarda rencor y reconoce que, gracias a lo que ocurrió con su hermana, él y sus hermanos terminaron conociendo y enamorándose de las Elizondo.