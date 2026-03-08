Pasión de Gavilanes

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Gabriela se siente culpable por la muerte de Libia y se desahoga con Juan

La selva pantanosa está acabando con sus fuerzas y Gabriela teme que el final esté cerca. Antes de que sea demasiado tarde, decide abrir su corazón a Juan y hablar sobre Libia.

Gabriela se siente culpable por la muerte de Libia y se desahoga con Juan

Publicidad

Nova
Publicado:

Gabriela ya no puede más. Lleva demasiado tiempo perdida en la selva pantanosa y está agotada y hambrienta. Fernando ha huido al saber que Juan está intentando salir por el mismo camino por el que llegaron.

La madre de Sarita está tan débil que acaba quedándose dormida y sueña con Libia, la hermana de los Reyes. Desde su muerte, no ha podido olvidarla. En el fondo, se siente responsable de lo que le ocurrió. La joven se arrojó desde un puente cuando descubrió que su pareja, el marido de Gabriela, Bernardo, había muerto tras sufrir un accidente a caballo y no fue recibida con los brazos abiertos por la familia de los Elizondo.

Cuando despierta, la madre de Norma habla con Juan sobre Libia. "Pienso en ella todos los días", le confiesa al hermano de Franco. Ella quiere disculparse con él y dejar atrás los resentimientos y las amarguras del pasado.

Sin embargo, Juan prefiere no remover lo ocurrido. "El pasado es mejor dejarlo atrás", afirma con seriedad.

Gabriela teme no salir con vida de la selva y quiere que su yerno sepa que nunca quiso hacer daño a Libia. Juan le asegura que no le guarda rencor y reconoce que, gracias a lo que ocurrió con su hermana, él y sus hermanos terminaron conociendo y enamorándose de las Elizondo.

Nova» Series» Pasión de Gavilanes» Noticias

Publicidad

Series

Gabriela se siente culpable por la muerte de Libia y se desahoga con Juan

Gabriela se siente culpable por la muerte de Libia y se desahoga con Juan

Velvet el nuevo imperio - Alberto descubre que Cristina está embarazada solo de cinco semanas

Alberto descubre que Cristina tenía se veía con otro hombre y que su embarazo es reciente

Ana vuelve a Velvet para quedarse

Día de la mujer: lo que aprendimos de las chicas en Velvet el nuevo imperio

Secretos de familia - Parla confiesa que mató a Serdar
Momento destacado

Parla confiesa que mató a Serdar: no ha podido ocultarlo más

La muerte de Dínora desata un fuerte enfrentamiento entre Fernando, Gabriela y Juan
Momento destacado

La muerte de Dínora desata un fuerte enfrentamiento entre Fernando, Gabriela y Juan

Velvet el nuevo imperio - Ana rompe con Alberto
Momento destacado

Ana anuncia a Alberto que se marcha de Velvet

Ana ve cómo su nombre resulta empañado por las mentiras que sobre ella extendió Cristina y decide abandonar su puesto de trabajo. Alberto no logra convencerla de que se quede.

Velvet el nuevo imperio - Cristina organiza un plan para acabar con la carrera de Ana en público
Momento destacado

Cristina organiza un plan para acabar con la carrera de Ana en público

Cristina cuenta en una entrevista que Ana le quitó a su marido para humillarla y piensa que eso será suficiente para que su colección para Velvet no salga a la luz.

Descubre más sobre Me atrevo a amarte, la nueva serie que llega a Nova el próximo sábado y domingo

Descubre más sobre Me atrevo a amarte, la nueva serie que llega a Nova el próximo sábado y domingo

Secretos de familia - Ceylin e Ilgaz celebran un año juntos

Ceylin e Ilgaz celebran un año juntos con una romántica cena

Nur engaña a Tufan para pasar una última noche con él tras separarlo de Serap

Nur engaña a Tufan para pasar una última noche con él tras separarlo de Serap

Publicidad