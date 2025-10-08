Pasión de Gavilanes

Se cumplen 20 años de la llegada de la serie a España

Las mujeres que hicieron historia en Pasión de Gavilanes: así eran las hermanas Jimena, Norma y Sarita

Las hermanas Elizondo, Jimena, Norma y Sarita, fueron el corazón de Pasión de Gavilanes. Tres mujeres muy distintas entre sí, pero unidas por un destino que las llevó a descubrir el amor donde menos lo esperaban.

La intensa lucha por el amor de las hermanas Elizondo

No solo los hermanos Reyes marcaron una época. Las hermanas Elizondo fueron el alma de Pasión de Gavilanes: tres mujeres diferentes, unidas por la familia, el amor y la fuerza interior. Norma, Sarita y Jimena protagonizaron algunas de las historias de más éxito de la televisión, y veinte años después seguimos recordándolas.

Norma Elizondo (Danna García)

La mayor de las tres, Norma, fue siempre el pilar de la familia. Sensata, protectora y de gran corazón, tuvo que enfrentarse a la responsabilidad de cuidar de sus hermanas y de mantener el equilibrio en la hacienda tras la tragedia familiar.

Danna García, Norma Elizondo en 'Pasión de Gavilanes'
Danna García, Norma Elizondo en 'Pasión de Gavilanes' | RTI Televisión

Su historia con Juan Reyes nació del conflicto, pero terminó convirtiéndose en un amor profundo y verdadero. Norma representaba la lucha entre el deber y el deseo, y su evolución a lo largo de la serie la convirtió en símbolo de fortaleza y perdón.

La noche de pasión de Norma y Juan

Sarita Elizondo (Natasha Klauss)

Sarita era la más racional e independiente. Al principio, desconfiaba de los Reyes y se aferraba a su orgullo, pero poco a poco dejó ver su lado más humano y sensible. Su relación con Franco fue una historia de descubrimiento mutuo, donde la razón dio paso a los sentimientos.

Sarita Elizondo
Sarita Elizondo | Nova

De carácter firme y pensamiento crítico, Sarita fue la voz de la lógica dentro de la familia, aunque el amor terminó por derribar sus barreras. Su transformación, de la desconfianza al afecto, sigue siendo una de las más recordadas de la serie.

Sarita y Franco se besan por primera vez

Jimena Elizondo (Paola Rey)

Jimena era la más alegre y soñadora de las hermanas. Romántica, divertida y espontánea, llenaba de energía cada escena. Su historia con Óscar Reyes fue una mezcla perfecta de humor, ternura y pasión, una relación que conquistó al público por su frescura y naturalidad.

Jimena Elizondo
Jimena Elizondo | Nova

Aunque a veces parecía ingenua, Jimena era valiente y decidida, y demostró que el amor también puede ser un acto de coraje. Su espíritu libre la convirtió en el alma luminosa de la familia Elizondo.

Jimena y Óscar hacen el amor por primera vez
