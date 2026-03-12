Gael nombra a Leona directora de la cervecería Torrenegro y juntos humillan a Columba delante de todos

Gael está locamente enamorado de Leona y, para protegerla de su padre, decide convertirla en la nueva directora general de la empresa. Durante una reunión con los empleados de la cervecería Torrenegro, la presenta oficialmente en su nuevo cargo.

Sin embargo, Columba irrumpe allí para intentar dejarla en evidencia, aunque no lo consigue.

Gael sale en defensa de su esposa y se enfrenta a su exmujer. "Tuve consideración contigo, pero esto es propiedad privada. O te largas o hago que te arresten", le espeta.

Leona le pide entonces a su marido que le permita hablar con Columba a solas para ponerla en su lugar. La madre de Kika y Oliver, furiosa, no entiende cómo Gael ha dejado la empresa familiar en manos de Ramos.

Pero Leona, que no está dispuesta a tolerar más insultos, acaba despidiéndola y pide al personal de seguridad que la acompañe a la salida en cuanto termine de recoger sus pertenencias.