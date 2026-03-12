El amor invencible

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Gael nombra a Leona directora de la cervecería Torrenegro y juntos humillan a Columba delante de todos

Gael presenta oficialmente a Leona como la nueva directora general de la empresa familiar, pero la celebración se ve interrumpida por la aparición de Columba, decidida a ponerla en evidencia. Sin embargo, el plan le sale mal: Gael se pone del lado de su esposa y Leona termina expulsándola de la empresa.

Gael nombra a Leona directora de la cervecería Torrenegro y juntos humillan a Columba delante de todos

Publicidad

Nova
Publicado:

Gael está locamente enamorado de Leona y, para protegerla de su padre, decide convertirla en la nueva directora general de la empresa. Durante una reunión con los empleados de la cervecería Torrenegro, la presenta oficialmente en su nuevo cargo.

Sin embargo, Columba irrumpe allí para intentar dejarla en evidencia, aunque no lo consigue.

Gael sale en defensa de su esposa y se enfrenta a su exmujer. "Tuve consideración contigo, pero esto es propiedad privada. O te largas o hago que te arresten", le espeta.

Leona despide a Columba de la empresa

Leona le pide entonces a su marido que le permita hablar con Columba a solas para ponerla en su lugar. La madre de Kika y Oliver, furiosa, no entiende cómo Gael ha dejado la empresa familiar en manos de Ramos.

Pero Leona, que no está dispuesta a tolerar más insultos, acaba despidiéndola y pide al personal de seguridad que la acompañe a la salida en cuanto termine de recoger sus pertenencias.

Nova» Series» El amor invencible» Mejores momentos

Publicidad

Series

Ela revela su verdadera identidad a Nur y le jura que pagará por todo el daño que le hizo

Ela revela su verdadera identidad a Nur y le jura que pagará por todo el daño que le hizo

Gael nombra a Leona directora de la cervecería Torrenegro y juntos humillan a Columba delante de todos

Gael nombra a Leona directora de la cervecería Torrenegro y juntos humillan a Columba delante de todos

Velvet el nuevo imperio - ALberto sufre un terremoto en Turquía y se corta la conexión con Ana

Alberto resulta herido en un terremoto en Turquía

Así es Déborah, la villana de Me atrevo a amarte
Conoce más

Así es Déborah, la villana de Me atrevo a amarte

Secretos de familia - Ilgaz y Ceylin se van de fin de semana romántico
Momento destacado

Ilgaz y Ceylin se van de fin de semana romántico

Una cámara oculta lo graba todo: Mali amenaza a Nur y ella responde con un peligroso chantaje
Momento destacado

Una cámara oculta lo graba todo: Mali amenaza a Nur y ella responde con un peligroso chantaje

Ela esconde una cámara oculta en el baño de Nur y consigue grabar un tenso encuentro entre la mujer y Mali. Durante la conversación, él la acusa de haber provocado la explosión en casa de Serap y amenaza con denunciarla.

Reina el caos en la familia Torrenegro: todos se ponen en contra de Ramsés
Momento destacado

Reina el caos en la familia Torrenegro: todos se ponen en contra de Ramsés

La tensión se desata en la familia Torrenegro cuando todos se vuelven contra Ramsés por sus crímenes y sus negocios ilícitos.

Pasión de gavilanes - Juan y Gabriela, como el perro y el gato en plena selva

Juan y Gabriela, como el perro y el gato en plena selva

Rodrigo Guirao es Alejandro, el protagonista de Me atrevo a amarte

Rodrigo Guirao es Alejandro, el protagonista de Me atrevo a amarte

Velvet el nuevo imperio - Gloria contrata a su cuidadora Marina para que cuide ahora de Cristina

Gloria contrata a su cuidadora Marina para que se encargue ahora de Cristina

Publicidad