Momento destacado
Mali descubre que Ela es Leyla y se alía con ella para destruir a Nur
Nur comunica a Mali que Ela es Leyla, la hija de Hilmi, que abandonaron en el vertedero. Al final, el marido de Ferda acaba aliándose con la chef para acabar con Nur.
Publicidad
Nur descubre la cámara oculta que Ela dejó en su baño, escondida dentro de una planta, y no duda en destruirla a pisotones. La malvada madre de Civan le cuenta a Mali que los ha grabado y que sabe que no son primos. Además, le revela que Ela es en realidad Leyla, la hija de Hilmi, a la que abandonaron siendo una niña en el vertedero. El marido de Ferda se queda de piedra al conocer la verdadera identidad de la chef. "Quiere venganza",le dice N ur a su amante.
Preocupado de que Ela cuente a la familia toda la verdad sobre su relación con Nur, Mali habla con la novia de Civan y le confiesa que él nunca la ha odiado y que se alegra de que siga con vida.
Sus palabras no hacen efecto en Ela, que le revela que su intención es arruinarle la vida y que no parará hasta conseguirlo. El cuñado de Tufan le recuerda que va a ser padre y le ruega encarecidamente que le permita ejercer como tal cuando su hijo nazca. Además, le revela que Nur se ha convertido en su enemiga y le asegura que hará todo lo que le pida para acabar con ella. "Tenemos el mismo enemigo", afirma.
Publicidad