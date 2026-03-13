Mali descubre que Ela es Leyla y se alía con ella para destruir a Nur

Nur descubre la cámara oculta que Ela dejó en su baño, escondida dentro de una planta, y no duda en destruirla a pisotones. La malvada madre de Civan le cuenta a Mali que los ha grabado y que sabe que no son primos. Además, le revela que Ela es en realidad Leyla, la hija de Hilmi, a la que abandonaron siendo una niña en el vertedero. El marido de Ferda se queda de piedra al conocer la verdadera identidad de la chef. "Quiere venganza",le dice N ur a su amante.

Preocupado de que Ela cuente a la familia toda la verdad sobre su relación con Nur, Mali habla con la novia de Civan y le confiesa que él nunca la ha odiado y que se alegra de que siga con vida.

Sus palabras no hacen efecto en Ela, que le revela que su intención es arruinarle la vida y que no parará hasta conseguirlo. El cuñado de Tufan le recuerda que va a ser padre y le ruega encarecidamente que le permita ejercer como tal cuando su hijo nazca. Además, le revela que Nur se ha convertido en su enemiga y le asegura que hará todo lo que le pida para acabar con ella. "Tenemos el mismo enemigo", afirma.