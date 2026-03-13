Leyla

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Mali descubre que Ela es Leyla y se alía con ella para destruir a Nur

Nur comunica a Mali que Ela es Leyla, la hija de Hilmi, que abandonaron en el vertedero. Al final, el marido de Ferda acaba aliándose con la chef para acabar con Nur.

Mali descubre que Ela es Leyla y se alía con ella para destruir a Nur

Publicidad

Nova
Publicado:

Nur descubre la cámara oculta que Ela dejó en su baño, escondida dentro de una planta, y no duda en destruirla a pisotones. La malvada madre de Civan le cuenta a Mali que los ha grabado y que sabe que no son primos. Además, le revela que Ela es en realidad Leyla, la hija de Hilmi, a la que abandonaron siendo una niña en el vertedero. El marido de Ferda se queda de piedra al conocer la verdadera identidad de la chef. "Quiere venganza",le dice N ur a su amante.

Mali descubre que Ela es Leyla y que su intención es vengarse de todos

Preocupado de que Ela cuente a la familia toda la verdad sobre su relación con Nur, Mali habla con la novia de Civan y le confiesa que él nunca la ha odiado y que se alegra de que siga con vida.

Sus palabras no hacen efecto en Ela, que le revela que su intención es arruinarle la vida y que no parará hasta conseguirlo. El cuñado de Tufan le recuerda que va a ser padre y le ruega encarecidamente que le permita ejercer como tal cuando su hijo nazca. Además, le revela que Nur se ha convertido en su enemiga y le asegura que hará todo lo que le pida para acabar con ella. "Tenemos el mismo enemigo", afirma.

Nova» Series» Leyla» Mejores momentos

Publicidad

Series

Mali descubre que Ela es Leyla y se alía con ella para destruir a Nur

Mali descubre que Ela es Leyla y se alía con ella para destruir a Nur

Leona prepara una peligrosa trampa para desenmascarar y detener a Ramsés, pese a la desaprobación de Clara

Leona prepara una peligrosa trampa para desenmascarar y detener a Ramsés, pese a la desaprobación de Clara

Valente, ¿víctima o verdugo de Me atrevo a amarte?

Valente, ¿víctima o verdugo de Me atrevo a amarte?

Perdona nuestros pecados, la nueva historia de amor prohibido, traiciones y secretos que llegará muy pronto a Nova
¡No te la puedes pierder!

Perdona nuestros pecados, la nueva historia de amor prohibido, traiciones y secretos que llegará muy pronto a Nova

Secretos de familia - Ilgaz recibe un mensaje en plena escapada con Ceylin
Momento destacado

Ceylin encubre la mentira de su familia ¿afectará a su matrimonio con Ilgaz?

Ela revela su verdadera identidad a Nur y le jura que pagará por todo el daño que le hizo
Momento destacado

Ela revela su verdadera identidad a Nur y le jura que pagará por todo el daño que le hizo

Cansada de vivir en la sombra, Ela decide enfrentarse cara a cara con Nur en el vertedero y confesarle que es Leyla. La joven le promete que no descansará hasta hacerla pagar por haberle robado su infancia y destrozado su vida.

Gael nombra a Leona directora de la cervecería Torrenegro y juntos humillan a Columba delante de todos
Momento destacado

Gael nombra a Leona directora de la cervecería Torrenegro y juntos humillan a Columba delante de todos

Gael presenta oficialmente a Leona como la nueva directora general de la empresa familiar, pero la celebración se ve interrumpida por la aparición de Columba, decidida a ponerla en evidencia. Sin embargo, el plan le sale mal: Gael se pone del lado de su esposa y Leona termina expulsándola de la empresa.

Velvet el nuevo imperio - ALberto sufre un terremoto en Turquía y se corta la conexión con Ana

Alberto resulta herido en un terremoto en Turquía

Así es Déborah, la villana de Me atrevo a amarte

Así es Déborah, la villana de Me atrevo a amarte

Secretos de familia - Ilgaz y Ceylin se van de fin de semana romántico

Ilgaz y Ceylin se van de fin de semana romántico

Publicidad