Ela revela su verdadera identidad a Nur y le jura que pagará por todo el daño que le hizo

Leyla ya no está dispuesta a seguir ocultando su verdadera identidad. Por eso decide citar a Nur en el vertedero y revelarle, por fin, quién es realmente. Allí aparece con el collar que pertenecía a su madre, la misma joya que Nur le arrebató cuando era una niña. "He venido a recuperar todo lo que me quitaste", le dice con determinación.

Ela le reprocha haberla abandonado en el vertedero tras la muerte de su padre, Hilmi, y le deja claro que durante todo este tiempo no ha parado hasta desmontar sus trampas y arruinar sus planes. "Tú no solo eres mala, tu alma está podrida", le espeta a la madre de Civan.

Nur, sin embargo, cree que Ela no será capaz de hacerle daño. Pero la joven le revela todos los hilos que ha movido para poner su vida patas arriba y hacerla pagar por todo el daño que le ha causado. Entre otras cosas, ha logrado unir a Serap y Tufan, debilitando así su posición.

Ahora quiere que responda por todo: por la muerte de su padre, por haberle robado su infancia y por haberla dejado sola en la calle cuando apenas era una niña. "Te juro que pagarás por todo lo que has hecho", le advierte con tono amenazante.

Aun así, Nur se muestra desafiante. La madre de Ipek está convencida de que sus hijos la protegerán y asegura que no permitirá que nadie la destruya.

Más tarde, Ela visita a Civan en su casa y le cuenta que se ha enfrentado directamente a su madre. El joven se queda de piedra: jamás pensó que sería capaz de dar ese paso. Ahora lo único que le preocupa es que su novia esté en peligro.

"Nur ya no va a dejarte volver a casa", le advierte.

Pero Ela no lo ve así. Está convencida de que las cosas han cambiado, especialmente después de que Tufan haya puesto todas sus propiedades a su nombre para proteger su dinero de Nur, una noticia que deja completamente sorprendido a Civan.