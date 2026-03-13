Secretos de familia

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Ceylin encubre la mentira de su familia ¿afectará a su matrimonio con Ilgaz?

Ceylin pregunta a su familia si de verdad piensan culpar a Merdan de un crimen que no cometió. Eso la obliga a seguir mintiendo a Ilgaz. ¿Qué pasará si lo descubre?

Secretos de familia - Ilgaz recibe un mensaje en plena escapada con Ceylin

Publicidad

Nova
Publicado:

Ceylin acude a su casa para hablar con todos los involucrados en el caso de Serdar. Les pregunta a todos los presentes que si están de acuerdo con la idea de que Merdan cumpla una condena que no le pertenece y, ante la falta de respuesta, la joven asume que sí.

Ceylin, que ha reflexionado mucho después de mantener esa conversación con su hermana Parla, confiesa que ella les ayudará y que no le comentará nada a su marido; pero con unas condiciones: ¡no pueden volver a hablar del caso!

En ese momento, Çinar afirma que, si Ilgaz les llega a pillar alguna vez, irá a por ellos sea como sea... ¡incluso si la involucrada es su mujer! ¡Y Ceylin sabe que su matrimonio se romperá!

Ceylin está convencida de que Yekta está involucrado de alguna forma en el caso de Serdar y Eren le confirma las sospechas de la abogada, ¡había sangre de Yekta en el vertedero!

Secretos de familia - Ceylin no puede creer que su familia apoye que Merdan vaya a la cárcel

Después de que la familia entera decidiese guardar silencio, Ceylin se fue de escapada romántica con Ilgaz. Pero entonces él recibe un mensaje. La pantalla del fiscal muestra algo que puede cambiar todo para siempre: “La asesina de Serdar es Parla Yilmaz”. Ilgaz no puede ocultar su sorpresa.

¿Qué hará con esa información? ¿Descubrirá que Ceylin le ha mentido?

Nova» Series» Secretos de familia» Mejores momentos

Publicidad

Series

Perdona nuestros pecados, la nueva historia de amor prohibido, traiciones y secretos que llegará muy pronto a Nova

Perdona nuestros pecados, la nueva historia de amor prohibido, traiciones y secretos que llegará muy pronto a Nova

Secretos de familia - Ilgaz recibe un mensaje en plena escapada con Ceylin

Ceylin encubre la mentira de su familia ¿afectará a su matrimonio con Ilgaz?

Ela revela su verdadera identidad a Nur y le jura que pagará por todo el daño que le hizo

Ela revela su verdadera identidad a Nur y le jura que pagará por todo el daño que le hizo

Gael nombra a Leona directora de la cervecería Torrenegro y juntos humillan a Columba delante de todos
Momento destacado

Gael nombra a Leona directora de la cervecería Torrenegro y juntos humillan a Columba delante de todos

Velvet el nuevo imperio - ALberto sufre un terremoto en Turquía y se corta la conexión con Ana
Momento destacado

Alberto resulta herido en un terremoto en Turquía

Así es Déborah, la villana de Me atrevo a amarte
Conoce más

Así es Déborah, la villana de Me atrevo a amarte

Déborah es la tía de Alejandro, el protagonista de Me atrevo a amarte, y solo quiere vengarse de Valente Pérez-Soler, el hombre con el que tuvo un hijo que falleció. O eso cree.

Secretos de familia - Ilgaz y Ceylin se van de fin de semana romántico
Momento destacado

Ilgaz y Ceylin se van de fin de semana romántico

La pareja vive una tregua en sus investigaciones: Ilgaz quiere que Ceylin se olvide de todo pero no sabe que ella le oculta algo muy gordo. Para colmo, le confiesa que quiere formar una familia junto a ella.

Una cámara oculta lo graba todo: Mali amenaza a Nur y ella responde con un peligroso chantaje

Una cámara oculta lo graba todo: Mali amenaza a Nur y ella responde con un peligroso chantaje

Reina el caos en la familia Torrenegro: todos se ponen en contra de Ramsés

Reina el caos en la familia Torrenegro: todos se ponen en contra de Ramsés

Pasión de gavilanes - Juan y Gabriela, como el perro y el gato en plena selva

Juan y Gabriela, como el perro y el gato en plena selva

Publicidad