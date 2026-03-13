Ceylin encubre la mentira de su familia ¿afectará a su matrimonio con Ilgaz?

Ceylin acude a su casa para hablar con todos los involucrados en el caso de Serdar. Les pregunta a todos los presentes que si están de acuerdo con la idea de que Merdan cumpla una condena que no le pertenece y, ante la falta de respuesta, la joven asume que sí.

Ceylin, que ha reflexionado mucho después de mantener esa conversación con su hermana Parla, confiesa que ella les ayudará y que no le comentará nada a su marido; pero con unas condiciones: ¡no pueden volver a hablar del caso!

En ese momento, Çinar afirma que, si Ilgaz les llega a pillar alguna vez, irá a por ellos sea como sea... ¡incluso si la involucrada es su mujer! ¡Y Ceylin sabe que su matrimonio se romperá!

Ceylin está convencida de que Yekta está involucrado de alguna forma en el caso de Serdar y Eren le confirma las sospechas de la abogada, ¡había sangre de Yekta en el vertedero!

Después de que la familia entera decidiese guardar silencio, Ceylin se fue de escapada romántica con Ilgaz. Pero entonces él recibe un mensaje. La pantalla del fiscal muestra algo que puede cambiar todo para siempre: “La asesina de Serdar es Parla Yilmaz”. Ilgaz no puede ocultar su sorpresa.

¿Qué hará con esa información? ¿Descubrirá que Ceylin le ha mentido?