Me atrevo a amarte

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Valente, ¿víctima o verdugo de Me atrevo a amarte?

Valente Pérez-Soler es a quien todos creen culpable de sus desgracias, pero también sufrió malos tratos por parte de su padre y lo pagará toda su vida.

Valente, ¿víctima o verdugo de Me atrevo a amarte?

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Valente Pérez-Soler es el personaje al que todos odian en Me atrevo a amarte. Es interpretado por César Évora.

En su juventud fue presionado y manipulado por su padre, Fernando Pérez-Soler, lo que provocó decisiones que marcaron la vida de muchas personas.

Él intentó atrapar a Alejandro, acusado falsamente de robo, y en la huida Crisanta murió y Déborah dio a luz a un hijo de Valente. Pero lo cambian por su propio hijo fallecido.

Por eso Déborah solo tiene una cosa en mente: vengarse de Valente, sin saber realmente qué pasó.

Aunque es visto como responsable de tragedias, Valente también es víctima de secretos y traiciones. Carga con culpas profundas, especialmente la convicción de que su hijo con Déborah murió.

Años después, su vida se complica aún más al enfrentar deudas económicas, el resentimiento de Déborah y la aparición de verdades ocultas.

¿Podrá explicarse Valente tantos años después? ¿Alguien lo creerá?

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