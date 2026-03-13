Perdona nuestros pecados, la nueva historia de amor prohibido, traiciones y secretos que llegará muy pronto a Nova

Nova sigue ampliando su catálogo de grandes historias con Perdona nuestros pecados, una intensa telenovela llena de intrigas familiares, secretos y pasiones imposibles que muy pronto llegará a la cadena.

La ficción, protagonizada por Oka Giner y Emmanuel Palomares, se desarrolla en San Juan, un pueblo donde bajo el velo de las buenas costumbres se esconden ambición, traiciones y luchas de poder. En este lugar donde el qué dirán lo condiciona todo, cualquier comportamiento que se salga de lo establecido se convierte en un pecado.

En el centro de la historia está Elsa Quiroga (Oka Giner), hija de Armando Quiroga (Jorge Salinas), el hombre más poderoso y temido del pueblo. La joven se enamora de Andrés Martínez (Emmanuel Palomares), un muchacho honesto y noble que, sin embargo, proviene de un origen humilde que su padre jamás aceptará.

Cuando Armando descubre la relación, hará todo lo posible por separarlos. Su odio hacia Andrés desencadenará una serie de acontecimientos que cambiarán el destino de todos. Tras un incidente manipulado, Andrés será acusado injustamente y terminará en prisión, lo que obligará a la pareja a separarse. Mientras él cumple condena, Elsa intentará rehacer su vida, aunque el recuerdo de ese amor imposible seguirá marcando su destino.

Perdona nuestros pecados es un melodrama con tintes clásicos en el que el bien luchará por imponerse al mal. El amor, incluso cuando parece imposible, se convertirá en el arma de los protagonistas para enfrentarse a la ambición, el abuso de poder, la manipulación y la traición. A lo largo de la historia, los personajes descubrirán dónde se encuentra el verdadero sentido de la justicia y cómo sobreponerse a las adversidades que la vida pone en su camino.