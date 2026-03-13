Perdona nuestros pecados

En directoPROGRAMACIÓN TV

¡No te la puedes pierder!

Perdona nuestros pecados, la nueva historia de amor prohibido, traiciones y secretos que llegará muy pronto a Nova

Nova estrena muy pronto Perdona nuestros pecados, una serie protagonizada por Jorge Salinas y Erika Buenfil. La historia está ambientada en un pueblo donde las apariencias esconden traición, ambición y un amor capaz de desafiar todas las reglas.

Perdona nuestros pecados, la nueva historia de amor prohibido, traiciones y secretos que llegará muy pronto a Nova

Publicidad

Nova
Publicado:

Nova sigue ampliando su catálogo de grandes historias con Perdona nuestros pecados, una intensa telenovela llena de intrigas familiares, secretos y pasiones imposibles que muy pronto llegará a la cadena.

La ficción, protagonizada por Oka Giner y Emmanuel Palomares, se desarrolla en San Juan, un pueblo donde bajo el velo de las buenas costumbres se esconden ambición, traiciones y luchas de poder. En este lugar donde el qué dirán lo condiciona todo, cualquier comportamiento que se salga de lo establecido se convierte en un pecado.

En el centro de la historia está Elsa Quiroga (Oka Giner), hija de Armando Quiroga (Jorge Salinas), el hombre más poderoso y temido del pueblo. La joven se enamora de Andrés Martínez (Emmanuel Palomares), un muchacho honesto y noble que, sin embargo, proviene de un origen humilde que su padre jamás aceptará.

Cuando Armando descubre la relación, hará todo lo posible por separarlos. Su odio hacia Andrés desencadenará una serie de acontecimientos que cambiarán el destino de todos. Tras un incidente manipulado, Andrés será acusado injustamente y terminará en prisión, lo que obligará a la pareja a separarse. Mientras él cumple condena, Elsa intentará rehacer su vida, aunque el recuerdo de ese amor imposible seguirá marcando su destino.

Perdona nuestros pecados es un melodrama con tintes clásicos en el que el bien luchará por imponerse al mal. El amor, incluso cuando parece imposible, se convertirá en el arma de los protagonistas para enfrentarse a la ambición, el abuso de poder, la manipulación y la traición. A lo largo de la historia, los personajes descubrirán dónde se encuentra el verdadero sentido de la justicia y cómo sobreponerse a las adversidades que la vida pone en su camino.

Nova» Series» Perdona nuestros pecados

Publicidad

Series

Perdona nuestros pecados, la nueva historia de amor prohibido, traiciones y secretos que llegará muy pronto a Nova

Perdona nuestros pecados, la nueva historia de amor prohibido, traiciones y secretos que llegará muy pronto a Nova

Secretos de familia - Ilgaz recibe un mensaje en plena escapada con Ceylin

Ceylin encubre la mentira de su familia ¿afectará a su matrimonio con Ilgaz?

Ela revela su verdadera identidad a Nur y le jura que pagará por todo el daño que le hizo

Ela revela su verdadera identidad a Nur y le jura que pagará por todo el daño que le hizo

Gael nombra a Leona directora de la cervecería Torrenegro y juntos humillan a Columba delante de todos
Momento destacado

Gael nombra a Leona directora de la cervecería Torrenegro y juntos humillan a Columba delante de todos

Velvet el nuevo imperio - ALberto sufre un terremoto en Turquía y se corta la conexión con Ana
Momento destacado

Alberto resulta herido en un terremoto en Turquía

Así es Déborah, la villana de Me atrevo a amarte
Conoce más

Así es Déborah, la villana de Me atrevo a amarte

Déborah es la tía de Alejandro, el protagonista de Me atrevo a amarte, y solo quiere vengarse de Valente Pérez-Soler, el hombre con el que tuvo un hijo que falleció. O eso cree.

Secretos de familia - Ilgaz y Ceylin se van de fin de semana romántico
Momento destacado

Ilgaz y Ceylin se van de fin de semana romántico

La pareja vive una tregua en sus investigaciones: Ilgaz quiere que Ceylin se olvide de todo pero no sabe que ella le oculta algo muy gordo. Para colmo, le confiesa que quiere formar una familia junto a ella.

Una cámara oculta lo graba todo: Mali amenaza a Nur y ella responde con un peligroso chantaje

Una cámara oculta lo graba todo: Mali amenaza a Nur y ella responde con un peligroso chantaje

Reina el caos en la familia Torrenegro: todos se ponen en contra de Ramsés

Reina el caos en la familia Torrenegro: todos se ponen en contra de Ramsés

Pasión de gavilanes - Juan y Gabriela, como el perro y el gato en plena selva

Juan y Gabriela, como el perro y el gato en plena selva

Publicidad