Juan y Gabriela, como el perro y el gato en plena selva

Juan y Gabriela han pasado de ser la pareja que más se odiaba a la que más tiempo está pasando junta, aunque no sea por elección propia.

El secuestro en la selva pantanosa se está haciendo demasiado largo y están teniendo mucho tiempo y muchos momentos de soledad compartida para hablar de todo.

Muchas veces terminan discutiendo, como cuando Gabriela le dice a Juan que cuando los rescaten va a mandar que le corten el pelo, pero Juan se defiende diciendo que le gusta cómo es y no va a dejar que nadie lo cambie.

En cambió, él se mete con la señora diciéndole que igual no les queda dinero para viajar porque su marido Fernando la ha arruinado y le echa en cara que siempre comete errores al tener cerca a hombres que no debe, como pasó con Fernando, que primero se casó con Norma y luego con ella.

Gabriela se enfada mucho pero un comentario hace recordar a Juan a su madre y se puede ver la cara de enternecimiento que le surge a la madre de Norma.

De hecho, Juan le dice que Gabriela le recuerda un poco a su propia madre en algunos comportamientos.

La relación de Juan y Gabriela se está convirtiendo en una relación de amor-odio. ¿Cómo se llevarán si consiguen salir con vida de la selva?

Porque Fernando está desaparecido mientras tanto, aunque no se fían de que ande lejos, con lo cobarde que es.