Pasión de Gavilanes

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Juan y Gabriela, como el perro y el gato en plena selva

Suegra y yerno han tenido que acercar posturas a la fuerza en pleno secuestro, pero los roces entre ellos siguen surgiendo en cada conversación.

Pasión de gavilanes - Juan y Gabriela, como el perro y el gato en plena selva

Publicidad

Nova
Publicado:

Juan y Gabriela han pasado de ser la pareja que más se odiaba a la que más tiempo está pasando junta, aunque no sea por elección propia.

El secuestro en la selva pantanosa se está haciendo demasiado largo y están teniendo mucho tiempo y muchos momentos de soledad compartida para hablar de todo.

Muchas veces terminan discutiendo, como cuando Gabriela le dice a Juan que cuando los rescaten va a mandar que le corten el pelo, pero Juan se defiende diciendo que le gusta cómo es y no va a dejar que nadie lo cambie.

En cambió, él se mete con la señora diciéndole que igual no les queda dinero para viajar porque su marido Fernando la ha arruinado y le echa en cara que siempre comete errores al tener cerca a hombres que no debe, como pasó con Fernando, que primero se casó con Norma y luego con ella.

Gabriela se enfada mucho pero un comentario hace recordar a Juan a su madre y se puede ver la cara de enternecimiento que le surge a la madre de Norma.

De hecho, Juan le dice que Gabriela le recuerda un poco a su propia madre en algunos comportamientos.

La relación de Juan y Gabriela se está convirtiendo en una relación de amor-odio. ¿Cómo se llevarán si consiguen salir con vida de la selva?

Porque Fernando está desaparecido mientras tanto, aunque no se fían de que ande lejos, con lo cobarde que es.

Nova» Series» Pasión de Gavilanes» Noticias

Publicidad

Series

Una cámara oculta lo graba todo: Mali amenaza a Nur y ella responde con un peligroso chantaje

Una cámara oculta lo graba todo: Mali amenaza a Nur y ella responde con un peligroso chantaje

Reina el caos en la familia Torrenegro: todos se ponen en contra de Ramsés

Reina el caos en la familia Torrenegro: todos se ponen en contra de Ramsés

Pasión de gavilanes - Juan y Gabriela, como el perro y el gato en plena selva

Juan y Gabriela, como el perro y el gato en plena selva

Rodrigo Guirao es Alejandro, el protagonista de Me atrevo a amarte
Conócelo

Rodrigo Guirao es Alejandro, el protagonista de Me atrevo a amarte

Velvet el nuevo imperio - Gloria contrata a su cuidadora Marina para que cuide ahora de Cristina
Momento destacado

Gloria contrata a su cuidadora Marina para que se encargue ahora de Cristina

Nur estalla al ver a Tufan besándose con Serap y planea una terrible venganza
Momento destacado

Nur estalla al ver a Tufan besándose con Serap y planea una terrible venganza

Los celos de Nur llegan al límite cuando sorprende a Tufan con Serap en actitud cariñosa. Tras una pelea brutal entre ambas, la mujer decide vengarse y pone en marcha un plan muy peligroso que podría acabar en tragedia.

Civan estalla contra Nur tras descubrir que manipula a la pequeña Ipek
Momento destacado

Civan estalla contra Nur tras descubrir que manipula a la pequeña Ipek

La desesperación de Nur por recuperar a su hijo la lleva a cruzar una línea peligrosa. Cuando Civan descubre que está utilizando a la pequeña Ipek para acercarse a él, el joven le lanza un duro ultimátum que podría cambiar para siempre su relación.

Josefa descubre a Ramsés con Columba y estalla al descubrir la traición más inesperada

Josefa descubre la infidelidad de Ramsés con Columba y estalla al descubrir la traición más inesperada

Velvet el nuevo imperio - Ana se convierte en la nueva Directora creativa de Velvet

Ana se convierte en la nueva Directora creativa de Velvet

Así es Victoria, la protagonista de Me atrevo a amarte

Así es Victoria, la protagonista de Me atrevo a amarte

Publicidad