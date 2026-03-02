Las hermanas Elizondo descubren que su madre fue encerrada en el cuarto de los trastos

Norma, Jimena y Sarita descubren en el cuarto de los trastos de la hacienda Elizondo que Fernando y Dínora mantuvieron prisionera allí a su madre, Gabriela. Al encontrar sus pertenencias, a las jóvenes se les parte el corazón. "La tenían encerrada como a un animal y no nos dimos cuenta", dice Sarita entre lágrimas.

A Jimena le hierve la sangre con solo pensar que su madre fue humillada por su propio marido. Y, Norma, indignada, quiere evitar que su progenitora vuelva a tener contacto con Escandón. "Ese no es un esposo, es un verdugo", sentencia.