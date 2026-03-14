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Ilgaz y Ceylin rompen su relación después de que detengan a Parla

Ilgaz detiene a Parla en el aeropuerto cuando huía ayudada por su familia y Ceylin no puede creer que su marido haya hecho tanto daño a su familia.

Secretos de familia - Ilgaz y Ceylin rompen su relación después de tantas mentiras

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Ilgaz ha descubierto que Ceylin ya sabía que Parla era la culpable del asesinato y ambos se han enzarzado en una tremenda discusión. La joven abogada parece que acaba cediendo al concepto de justicia de su marido y le promete que a la mañana siguiente le llevará a su sobrina para que preste declaración.

Sin embargo, lo que ocurre es muy distinto. Ceylin le prometió a su hermana que no le pasaría nada a Parla y sólo ve una solución: que huya al extranjero. Merdan también vislumbró esa posibilidad y, por ello, ya tenía un pasaporte falso que facilitase su huida.

El fiscal Kaya, que se siente engañado, no se acaba de creer las palabras de su mujer y al no encontrarla en su casa familiar, piensa que han huido todos al aeropuerto y así es.

Cuando Parla está a punto de huir, Ilgaz, Eren y varios miembros de la policía irrumpen en escena.

Secretos de familia - Ilgaz detiene a Parla en el aeropuerto cuando huía

Ilgaz y Ceylin han llegado al límite. El plan de huida de Parla organizado por Ceylin, las continuas mentiras y que el fiscal optase por la justicia antes que, por el amor a su mujer y su familia, han llevado a la relación entre la pareja penda de un hilo.

Todo esto sumado a que el juez pide prisión preventiva para todos los implicados en el asesinato de Serdar, salvo Parla que sigue desaparecida, empeora la cosas. La joven Erguvan no puede entender que su marido no sienta si un poco de compasión por su familia y no entiende que no haga algo por evitar que vayan a prisión.

Finalmente mantienen la conversación que ningún quería tener. Ceylin anima Ilgaz a que le diga lo que está deseando decirle pero él dice que está harto de que siempre quiera que sea él el que la deje para que ella sea la víctima. Aunque esta vez ha sido ella quien ha decidido abandonarle cuando optó por ocultarle la verdad.

Ceylin, entre lágrimas, le dice que no le perdona que trate así a ella y su familia y le deja mientras su relación acaba de romperse por completo.

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