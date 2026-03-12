Alberto resulta herido en un terremoto en Turquía

Alberto va a un pueblo de Estambul para reunirse con un fabricante de telas para abrir un atelier en París. Ha dejado Velvet y ahora quiere empezar a dar pasos hacia su nueva vida.

Ana llama a Alberto para contarle que es la nueva directora creativa de Velvet y que va ir a verlo a Turquía, a reunirse con su amor. Pero en ese momento la tierra empieza a moverse y el techo a derrumbarse. Alberto cae al suelo entre los escombros y una nube de polvo.

Las noticias llegan rápido. Un terremoto ha sacudido la zona de Turquía en la que está Alberto. Cuando Cristina se entera sufre un ataque de cólera de los suyos y echa toda la culpa a Ana, porque si no fuera por ella él no se hubiera ido.