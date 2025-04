Natalia impone su voluntad: destierra a Gabino, desafía a Tony y se enfrenta a Valeria

Natalia se instala en la hacienda tras expulsar de allí a la malvada Fedra. Tony la llama por teléfono para felicitarla por haber recuperado las propiedades de su madre, Mariana. Sin embargo, la hija de Alfonso se molesta con Gabino, ya que sospecha que ha sido él quien ha informado a su exnovio de su regreso a casa.

Acosta, que se encuentra fuera del país, le pide a Natalia que contrate a Gabino para estar cerca de ella. En un principio, ella se niega, pero Tony le ordena que lo haga, y Natalia se ve obligada a acatar sus instrucciones.

Tony desea reunirse con Natalia y le propone pasar unos días juntos, pero la ahijada de Hilario lo evita. Ya no siente nada por el traficante de drogas, y su único deseo es conquistar a Mateo. Por eso, le pone como excusa que debe permanecer en la hacienda hasta descubrir quién asesinó a su padre, Alfonso.

Gabino regresa a la hacienda con la intención de instalarse allí, pero Natalia tiene las ideas muy claras y no quiere convivir con un delincuente como él. Por ello, le entrega una cuantiosa suma de dinero para que se aloje en un hotel y no le revele a Acosta que no está cumpliendo con la tarea de protegerla.

Por otro lado, Natalia se dirige al hotel para hablar con Valeria. Ha visto a la hija de Daniela en la cabaña de Mateo y no ha podido soportar los celos. Le pide que no use a Bernardo como excusa para estar cerca de él. Valeria le pide que sea más tolerante y comprensiva, y le recuerda que tienen un hijo en común, por lo que es inevitable que ella vea al padre de su pequeño.

Además, Natalia le expresa sus sospechas sobre el hecho de que encontrara el testamento de su madre justo cuando decidió impugnarlo. Valeria, sorprendida por lo mal pensada que puede ser la que fue su íntima amiga, le responde con firmeza que tiene la conciencia tranquila.