Hermanos

La traición de Sengül desata la ira de Ömer: "Fuera de mi casa"

Ömer estalla al descubrir la traición de Sengül. ¿Qué les habrá hecho ahora a los hermanos Eren?

La traición de Sengül desata la ira de Ömer: "Fuera de mi casa"

Nova
Publicado:

Sengül ha cruzado un límite con el que nadie contaba. En un intento desesperado por vengarse de sus sobrinos, la mujer se alió con el encargado de la inmobiliaria que gestiona su alquiler para intentar echarlos a la calle. Su plan era demoler el gallinero en el que viven los Eren y dejarles sin techo. El motivo: no podía perdonarles que se posicionaran a favor de su tío.

Pero no contaba con que Gönül descubriría sus intenciones. Rápidamente, ella habló con el casero y le ofreció más dinero para frenar el desalojo. Y no solo eso: también le propuso que echara a Sengül de su casa y dejara a los Eren vivir allí por el mismo precio de su alquiler.

Poco después, el encargado de la inmobiliaria se presenta en el jardín de los Eren para comunicar la noticia. "El casero quiere que le pagues todo lo que debes y que te vayas de inmediato", le dice a una Sengül completamente fuera de sí. Además, explica que al propietario no le gustó en absoluto la idea de derribar el gallinero.

Los hermanos Eren descubren las verdaderas intenciones de su tía Sengül

Ömer y Asiye, indignados, no pueden creer lo que están escuchando. Su propia tía había intentado dejarlos en la calle. La tensión explota cuando Sengül agarra del brazo a Asiye, provocando la furia de Ömer. El joven, cegado por la rabia, empeza a romper todo lo que encuentra a su paso al grito de "¡fuera de mi casa!".

Sevgi y Asiye intentan calmarlo. Más tranquilo, Ömer recapacita y, aunque siente que su tía no merece su perdón, va a verla para disculparse por su reacción. "Tenía que haberme controlado. Lo que hice no fue correcto, y vengo a pedir disculpas", le dice sinceramente.

Oğulcan acepta las disculpas con gratitud, pero Sengül no da su brazo a torcer: "Ya no soy vuestra tía. Andaos con ojo". Ömer se marcha con la conciencia un poco más tranquila, aunque dolido por la dureza de su tía.

Ömer pide disculpas a su tía Sengül por su comportamiento: "Tenía que haberme controlado"

Pero la guerra no termina ahí. Poco después, dos agentes llegan a casa de los Eren tras recibir una denuncia: alguien los ha acusado de estar reteniendo a una anciana en contra de su voluntad y de robarle su dinero. Para su sorpresa, la denunciante es la propia Sengül.

Sevgi, lejos de quedarse callada, estalla: deja claro a los agentes que está allí porque quiere y que el dinero que Harika se llevó se lo había dado voluntariamente. Incluso amenaza con darle una paliza a Sengül. "No se va a reconocer en el espejo", le advirte entre gritos, dejando a todos sin palabras.

Sengül busca destruir a sus sobrinos

Los Eren, aún en shock, no pueden creer hasta dónde está dispuesta a llegar Sengül. Y ahora, con Sevgi revelando poco a poco su verdadera personalidad… ¿empezarán a sospechar que no está tan senil como parecía? ¿Cuánto tiempo más mantendrá el secreto de que es la abuela de Ömer?

La traición de Sengül desata la ira de Ömer: "Fuera de mi casa"

La traición de Sengül desata la ira de Ömer: "Fuera de mi casa"

