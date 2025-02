El error que lo cambia todo: Mateo nunca leyó la carta de Valeria en la que confesaba su mayor secreto

Valeria no se atreve a revelar a Mateo su verdadera identidad y decide escribirle una carta en la que le explica que no es hija de Alfonso y que su nombre real no es Natalia. Sin embargo, la misiva no llega a sus manos, lo que provoca un malentendido. El hijo de Hilario lee otra carta, enviada por Melisa, en la que le pide que se aleje de Valeria porque, según ella, es una mala influencia.

Valeria, creyendo que Mateo ha leído su carta y que no le importa su pasado, se siente feliz. "Nuestro amor supera todo. Tenía miedo de perderte", le confiesa emocionada. Mateo, perdidamente enamorado de la hija biológica de Daniela y Ernesto, aprovecha el momento para proponerle matrimonio y expresar su deseo de formar una familia juntos. Valeria comparte la misma ilusión, pero le pide un poco más de paciencia. "Soy la mujer más feliz del mundo, pero vamos poco a poco", le contesta.

Tras este momento tan emotivo, salen a pasear por Valle del Ángel y se cruzan con unos músicos que interpretan su canción favorita dejándose llevar por sus sentimientos. Sin importarles las miradas ajenas, se muestran cariñosos en público, disfrutando del amor que los une.

Cuando Valeria regresa a la hacienda Moncada, le cuenta a Elena que Mateo ha leído la carta que ella le aconsejó escribir para explicarle las razones que la llevaron a usurpar la identidad de Natalia. La joven está feliz y sorprendida de que su novio se haya mostrado tan comprensivo.

Mientras tanto, Mateo habla con su padre sobre Valeria y le confiesa su intención de casarse con ella lo antes posible. "Valeria es el amor de mi vida", le asegura a su progenitor, aunque este le aconseja no precipitarse en celebrar el enlace.