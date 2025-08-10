Hermanos

Ahmet expulsa a los Eren de la mansión de su madre Sevgi sin saber que Ömer es su hijo biológico

Sin saber que Ömer es su hijo biológico, Ahmet echa a los Eren de la mansión de su madre Sevgi. ¡Vuelven a estar en la calle!

Los Eren atraviesan un momento dulce, pero la calma se rompe cuando, sin previo aviso, llegan a la mansión de la señora Sevgi unos visitantes inesperados: Ahmet, su hijo, acompañado de su esposa y sus dos hijos.

Nada más verlos, Ahmet pregunta a los Eren qué hacen allí. Ömer le explica que viven en la mansión gracias a la generosidad de la señora Sevgi, pero el hombre no acepta su respuesta y los expulsa sin contemplaciones de su casa.

Ömer ignora que Ahmet es en realidad su padre biológico, y tampoco el hijo de Sevgi sabe que él tuvo un hijo con Suzan.

Ömer se derrumba ¡él y sus hermanas vuelven a estar en la calle!

Con sus pertenencias ya fuera de la mansión, los Eren vuelven a quedarse en la calle. "¿A dónde iremos ahora? ¿Qué vamos a hacer?", pregunta Asiye. "¡Nos han robado la vida!”, grita Ömer desolado. Asiye intenta calmarlo para que Emel no se asuste: "No podemos permitirnos perder los nervios y llorar así".

Tras tranquilizar a su hermano, Asiye propone llamar a su tío Orhan, ya que con Sengül no cuentan después de que les echara de casa de malas maneras.

Mientras tanto, dentro de la mansión, la esposa de Ahmet interroga al hombre de confianza de Sevgi sobre el motivo por el que la anciana ayudó a los hermanos Eren. Él le explica que la señora Sevgi está gravemente enferma y que Ömer y sus hermanas se portaron muy bien con ella, logrando que retomara su tratamiento en un hospital de Londres.

El hombre relata que Sevgi conoció a los jóvenes por casualidad: un día se perdió durante un paseo y terminó durmiendo en la cabaña donde ellos vivían. Después, al viajar a Londres para tratar su cáncer linfático, como gesto de agradecimiento les permitió vivir en su casa.

Ahmet descubre el verdadero vínculo entre los Eren y su madre Sevgi

Al descubrir la enfermedad de su madre y el hecho de que le ocultara su delicado estado de salud, Ahmet reacciona con enojo y deja claro que no quiere volver a ver a los Eren en la mansión. ¿Acabará descubriendo que Ömer es su hijo?

Nova» Series» Hermanos

