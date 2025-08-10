¿Por qué la hermana Mónica Joan está rompiendo hojas de la Biblia?

Cuando la novicia Bernadette se presenta en la cocina para hablar de la hermana Mónica Joan, Evangelina piensa que se trata de una de las nuevas ocurrencias de su vieja compañera. pero cuando Bernadette le enseña hojas arrancadas de la Biblia, la cosa cambia.

Evangelina acude a ver a la hermana Mónica Joan para pedirle explicaciones de por qué está arrancando las hojas de un libro sagrado como la Biblia. No es algo propio de una religiosa. Mónica Joan trata de explicarle que se trata de unas hojas de un libro que no debería de estar en la Biblia, lo que provoca una mayor preocupación por parte de Evangelina que le pide un análisis de orina a la hermana Mónica Joan. Cree que tiene algún problema médico relacionado con la edad.