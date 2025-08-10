Llama a la comadrona

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

¿Por qué la hermana Mónica Joan está rompiendo hojas de la Biblia?

La hermana Evangelina recibe una inquietante noticia sobre lo que está haciendo la hermana Mónica Joan. ¿Estará perdiendo la cabeza?

Llama a la comadrona

Publicidad

Nova
Publicado:

Cuando la novicia Bernadette se presenta en la cocina para hablar de la hermana Mónica Joan, Evangelina piensa que se trata de una de las nuevas ocurrencias de su vieja compañera. pero cuando Bernadette le enseña hojas arrancadas de la Biblia, la cosa cambia.

Evangelina acude a ver a la hermana Mónica Joan para pedirle explicaciones de por qué está arrancando las hojas de un libro sagrado como la Biblia. No es algo propio de una religiosa. Mónica Joan trata de explicarle que se trata de unas hojas de un libro que no debería de estar en la Biblia, lo que provoca una mayor preocupación por parte de Evangelina que le pide un análisis de orina a la hermana Mónica Joan. Cree que tiene algún problema médico relacionado con la edad.

Nova» Series» Llama a la comadrona» Mejores momentos

Publicidad

Series

Hermana Mónica Joan

¿Por qué la hermana Mónica Joan está rompiendo hojas de la Biblia?

Ahmet expulsa a los Eren de la mansión de su madre Sevgi sin saber que Ömer es su hijo biológico

Ahmet expulsa a los Eren de la mansión de su madre Sevgi sin saber que Ömer es su hijo biológico

Sengül le revela a Orhan que está embarazada y le pide que no se case con Gönül... pero ya es demasiado tarde

Sengül revela a sus hijos y a Orhan que está embarazada, y le ruega a su exmarido que no se case con Gönül... pero ya es demasiado tarde

Helena
Momento destacado

Eva se hace demasiadas ilusiones después de escuchar lo que siente Helena por Juan Carlos

Sengül descubre que Orhan se va a casar... y recibe una impactante noticia que podría cambiar su destino para siempre
Momento destacado

Sengül descubre que Orhan se va a casar... y recibe una impactante noticia que cambiará su destino para siempre

Plutarco
Momento destacado

Plutarco no acepta la ruptura con Helena y responsabiliza a Eva de lo sucedido

Helena le ha dejado muy claro a Plutarco que su compromiso está roto, pero él se niega a aceptar la evidencia y piensa que Eva está detrás de todo.

La traición de Sengül desata la ira de Ömer: "Fuera de mi casa"
Momento destacado

La traición de Sengül desata la ira de Ömer: "Fuera de mi casa"

Ömer estalla al descubrir la traición de Sengül. ¿Qué les habrá hecho ahora a los hermanos Eren?

Juan Carlos

La sincera conversación que tienen Helena y Juan Carlos y que aviva el amor entre ellos

Helena

Helena rompe su compromiso con Plutarco tras conocer su mala influencia sobre Lalito

Trixie acepta una cita con un famoso y lo que ocurre después la deja devastada

Trixie acepta una cita con un famoso y lo que ocurre después la deja devastada

Publicidad