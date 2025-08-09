Sengül revela a sus hijos y a Orhan que está embarazada, y le ruega a su exmarido que no se case con Gönül... pero ya es demasiado tarde

Sengül descubrió que estaba embarazada justo después de que Orhan le anunciara que iba a casarse con Gönül.

Decidió guardar el secreto y durante todos estos meses solo su mejor amiga lo ha sabido. Incluso envió a sus hijos al pueblo durante el verano para que no sospecharan que esperaba un bebé. Pero, tarde o temprano, alguien iba a descubrirlo.

Ese momento llega cuando Aybike, revisando los cajones de la mesilla de noche de su madre, encuentra… ¡una ecografía! Al enseñársela, Sengül comprende que ya no puede ocultarlo más: "Estoy embarazada".

La noticia llena de alegría a Aybike y Oğulcan, que sueñan con contárselo a su padre. Sin embargo, Sengül se lo prohíbe: "No quiero que vuelva a casa solo porque vayamos a tener un hijo".

Aybike insiste en que tal vez así él desista de casarse con Gönül, pero Sengül, entre lágrimas, responde: "Que tenga suerte. Yo me quedo con mis hijos".

Aunque duele no tener a Orhan a su lado, sus hijos le prometen que al hermanito no le faltará de nada y confiesan que están impacientes por conocerlo.

Finalmente, y tras pensarlo mucho, Sengül deja a un lado el orgullo y se planta en el restaurante de Gönül para decirle a Orhan la verdad: "Por favor, no te cases con esta mujer".

Todos quedan en shock cuando ella confirma que está embarazada. Sengül se acerca a él y le dice: "Vámonos a casa. Vamos a olvidarlo todo por el bien de este niño inocente". Pero Orhan y Gönül ya han firmado los papeles y son oficialmente marido y mujer.

Sengül sale del restaurante con el corazón roto. Orhan también queda hecho polvo con la noticia. ¿Se arrepentirá de haberse casado con Gönül?