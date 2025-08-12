Helena se enfada con Juan Carlos al que reprocha no haber aprendido nada sobre su relación

Helena ha roto su compromiso con Plutarco. Aunque el vicepresidente de grupo Imperio se resiste a aceptar la decisión de Helena, ella lo ha hecho porque quiere ser honesta con su pareja y consigo misma. No está enamorada de Plutarco y ha descubierto algunas actitudes de él que no le han gustado en absoluto. Plutarco no se da por enterado, pero Helena se mantiene firme en su decisión.

Cuando Juan Carlos se entera de esto, tras la confesión de Helena a Eva, piensa que es el momento de recuperar el tiempo perdido con la mujer de la que está enamorado. Por eso, toma la iniciativa y le prepara a Helena una sorpresa romántica que le recuerde los buenos momentos que ambos han vivido juntos. Pero lo que Juan Carlos no espera es la reacción de ella.

Helena se enfada mucho con Juna Carlos. Ella no ha roto con Plutarco por él y piensa, después de ver lo que Juan Carlos le tiene preparado, que el que fuera su gran amor, sigue tratándola como al resto de mujeres a las que sedujo en el pasado. Juan Carlos está descolocado; está enamorado de Helena y sabe que ella siente amor todavía por él (después de las numerosas confesiones de Helena a Eva) pero no espera la reacción tras la sorpresa.