Eva se hace demasiadas ilusiones después de escuchar lo que siente Helena por Juan Carlos

La ruptura de helena con Plutarco ha dado nuevas ilusiones a Juan Carlos de poder recuperar a la que él considera amor de su vida. Helena sabe que ha tomado una buena decisión rompiendo con el vicepresidente de Grupo Imperio, pues no estaba enamorada de él. Mientras está en su despacho con Eva, Helena le cuenta a su gran amiga de la oficina sus sentimientos hacia Juan Carlos y le habla de todas las intimidades de su relación fallida con Plutarco.

Eva está encantada al oír lo que Helena le confiesa e incluso le dice que debería sincerarse con Juan Carlos y contarle lo que realmente siente por él. Cuando Juan Carlos recibe una llamada de Helena pidiéndole una cita para hablar, el antiguo empleado de Grupo Imperio se vuelve loco de alegría al suponer que Helena le va a contar sus verdaderos sentimientos. Cuando llega a la cita por la tarde, Juan Carlos se queda muy sorprendido al escuchar lo que Helena le dice. No hay rastro de nada de la conversación de Helena con Eva María de la mañana. Juan Carlos no entiende nada.