Sengül descubre que Orhan se va a casar... y recibe una impactante noticia que cambiará su destino para siempre

Gönül ha sorprendido a Orhan con una escapada romántica tras confesarle lo mucho que le gusta. Aunque él no le había asegurado que sus sentimientos fueran recíprocos, ella decide arriesgarse. Durante una caminata, finge haberse torcido el pie para llamar su atención. Mientras él la ayuda, Gönül lo mira a los ojos y le dice: "Siempre quise a alguien que me ayudara a no caerme".

Tras esta confesión, Gönül da un paso más y, sin rodeos, le pide a Orhan que se case con ella. Atónito, él no puede creer lo que está escuchando. ¿Aceptará esta inesperada propuesta?

Al regresar de las vacaciones, Orhan se acerca a casa para ver a sus hijos. Pero al llegar, se encuentra con una escena tensa: "¿Qué hace esta descarada en mi jardín? ¡Lleva sobre su conciencia haber destruido 20 años de matrimonio!", exclama Sengül, fuera de sí.

Gönül, lejos de intimidarse, aprovecha el momento para anunciar que se van a casar. Aybike, Oğulcan y Sengül se quedan en shock ante la noticia. La tensión crece. Los hijos de Orhan están profundamente decepcionados y la prima de Asiye, visiblemente herida, se niega a contarle a su padre qué le ha ocurrido: tiene el rostro con rasguños y el brazo inmovilizado.

Sengül, completamente desbordada, les grita, exigiendo que se marchen: "¡Fuera de mi propiedad!".

Minutos después, abrumada por la situación, Sengül sufre un desmayo. Su amiga la acompaña al hospital, donde tras realizarle una analítica de sangre, el médico le da una sorprendente noticia: "No tiene ningún virus. La tensión está algo baja, pero es normal en su estado. Está embarazada de tres meses".

Sengül no puede creer lo que oye. Justo ahora, cuando Orhan le ha anunciado que se casará con Gönül… ¿Le revelará que están esperando un hijo juntos?