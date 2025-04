Tony intenta vengarse de Mateo y Natalia, pero la policía frustra su plan

Mateo y Valeria van de camino al restaurante para reunirse con Rodrigo y Gaby, quienes celebrarán su boda en unos días. Ninguno de los dos se da cuenta de que Tony los está siguiendo. El narcotraficante busca vengarse del hijo de Hilario, convencido de que mantiene un romance con Natalia, quien fuera su novia.

Todo el mundo cree que Mateo y la hija de Daniela ya no son pareja, así que, al llegar al restaurante, deciden entrar por separado. Es entonces cuando Acosta aprovecha el momento para golpear a Mateo con un arma en la cabeza, dejándolo inconsciente.

El delincuente traslada al ingeniero hasta una cueva cercana a la hacienda Moncada. Cuando Mateo recobra el conocimiento, Tony cree que su exnovia y el ingeniero tienen una relación y le recrimina su romance con Natalia, algo que no está dispuesto a perdonar. Además, le muestra unas imágenes en las que aparece besando a Valeria, tomadas por él mismo minutos antes de que entraran al restaurante para encontrarse con Rodrigo y Gaby.

Tony llama a Natalia para informarle que tiene a Mateo. Le exige que acuda al lugar con todo el dinero en efectivo que tenga. Una vez allí, le pide también que le haga una transferencia a una cuenta en Suiza con todos sus fondos, bajo la amenaza de hacerle daño a Mateo si no cumple.

Además, le muestra las imágenes del beso entre Mateo y Valeria. Natalia, hija de Alfonso, se siente traicionada, pero su amor por el padre de Berni es más fuerte, y decide no guardar rencor. "Es increíble que me hayas cambiado por Mateo. Me has dado donde más me duele", le dice Tony a Natalia, visiblemente dolido.

Finalmente, el comande Bermúdez termina deteniendo a Tony y a Natalia, que resulta herida en un brazo cuando Acosta dispara su arma. Ahora, ya no hay nada ni nadie que impida a Mateo y Valeria ser felices.