La sincera conversación que tienen Helena y Juan Carlos y que aviva el amor entre ellos

Juan Carlos ha conseguido encontrar a su madre y llevarla hasta el hospital donde la van a atender y ver por qué ha recaído de su enfermedad. Después del mal momento vivido, Juan Carlos y Helena han estado unidos en esta situación tan dramática y han pasado un buen rato juntos. Al día siguiente los dos hablan por teléfono y se dan cuenta de que la chispa y el amor que sienten el uno por el otro sigue muy vivo.

Cuando Helena le cuenta a Eva que ha roto definitivamente su compromiso con Plutarco, Eva estalla de alegría e ilusión, pero le duro poco porque Helena enseguida le confirma que eso no quiere decir que le vaya a dar una nueva oportunidad a Juan Carlos. Considera que todavía no está lo suficientemente preparada para afrontar otra relación, además de que la situación de Juna Carlos no es la mejor. En cualquier caso, tanto Helena como Juan Carlos se sienten cada vez más unidos y más próximos.